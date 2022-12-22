《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》 年度最潮！ 300雙經典設計夢幻鞋款 一次開箱

台北展覽實景照。圖／聯合數位文創提供

《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》今日於中正紀念堂盛大開幕，展覽以1920年代Converse(匡威)所推出的Big 9(Chuck Taylor All Star運動鞋的前身)，及1930年代的Chuck Taylor All Star（首款籃球員聯名球鞋）揭開傳奇序幕，展覽中除了精彩的NBA球星親穿戰靴，更展出山本耀司、Virgil Abloh等知名設計師聯名潮鞋，還有喚起許多人青春熱血回憶的 Slamdunk x Jordan6灌籃高手聯名鞋，國際時尚大師暨時尚總監李佑群，昨日媒體場也特地穿著同樣的灌籃高手ＸＮＩＫＥ聯名鞋早起前往看展，一同回憶起高中的籃球夢。

(左至右)StockX大中華區總監Audrey Ma、策展人Ligaya Salazar、聯合數位文創董事長 李彥甫。攝影／侯永全

策展人Ligaya Salazar表示：這次策展主題會選擇大眾都熟悉的運動鞋，是想去探討潮鞋背後的文化發展及設計故事，我們挑選出300雙各時代最具代表性的經典運動鞋設計，讓觀眾可以置身其中，身歷其境的參與了完整的運動鞋文化發展及歷程；主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示：這次台北展除了展出原先英國、荷蘭巡迴的鞋子外，還加入台灣本地的元素，包含台灣之光實戰所穿的戰靴、在地藏家的神級收藏也是不可錯過的精彩亮點。展覽中可以看到「世界各國潮鞋穿搭風格」、「知名設計師&時尚品牌經典聯名」、「運動鞋性能設計的創新」、「融入新創材質的永續概念」，探索運動鞋如何在極短的時間內，成為世界上最受歡迎的設計單品，並透過全球贊助StockX(全球線上最大球鞋交易平台)獨家數據，探討運動鞋在二級市場的發展趨勢，以及如何成為另類投資的新寵。

Style！ 展現自我風格的各國潮鞋穿搭

自1970年代街頭籃球在紐約蔚為風潮，這項節奏快且激烈的比賽方式，影響了籃球運動，也塑造了觀賽者的穿著，大批打扮亮眼的球迷聚集在籃球場邊觀賽，腳上穿的就是與球場上球員同款式的運動鞋，因此從街頭開始流行起運動風穿搭。直到1990年代運動鞋品牌引入NBA球星麥可喬丹(Michael Jordan)、饒舌樂團Run DMC等名人代言，讓運動鞋文化出現明顯轉變，造就當時不少早期的限量款型號，也促成運動鞋品牌與時裝設計師的合作，並透過網路的普及，在過去10年中掀起全球熱愛運動鞋的熱潮。

經典聯名 從街頭蛻變潮流 街頭文化與時尚的完美結合

運動鞋文化在1990年代後期，明顯的從街頭風格，轉變到開始關注與高端時尚的合作，從東京開始，許多運動品牌開始與街頭精品服飾店以及潮流設計師合作，例如Adidas與山本耀司聯名的Y-3，顛覆了時尚界與運動風穿搭，還有更多與潮流、時尚品牌的聯名設計，推動了限量版潮鞋與現今潮鞋文化的興起，讓球鞋不再只是街頭文化，而是躍升成為時尚潮流的指標，藝人炎亞綸昨日也穿著Ｎike x Sacai前往看展。

運動鞋性能設計創新與永續發展

運動鞋最初就是專為特殊運動需求而設計，1920年代的 Converse(匡威)Big 9與1930年代的Chuck Taylor All Star都是為了讓籃球員可以發揮的更好而設計，本次展覽中展示了運動鞋從早期到現今加入創新設計的演變歷程，例如為了最佳貼合度所設計出的Reebok Instapump Fury系列，同時還有更多Nike早期經典鞋款，例如1977年藍黃配色的Waffle，說明了運動鞋在創新設計層面的進步與革新，World Gym也受邀看展，從運動時尚角度，來分享健身族群的潮鞋收藏與實用性評估。

有鑑於運動鞋是全球最普遍的設計單品，生產過程對環境造成一定的負擔，品牌與設計師們開始思考如何在設計中結合環境永續的目的，本次展覽也將從「升級、修復、循環設計」三個層面，以及加入新創材質，探討運動鞋永續設計的無限未來。

展品：井上雄彥 & Nike Jordan Brand-Slamdunk x Jordan 6。圖／聯合數位文創提供

台北展覽實景照。圖／聯合數位文創提供

台灣之光&NBA球星親穿戰靴 與 在地藏家壓箱寶 獨家展出

在台展出的潮鞋特展，除了來自英國的精采展覽內容外，特別規劃台北站獨家展區，展示台灣之光：王齊麟、李洋、郭婞淳、許淑淨、林志傑、陳彥博及NBA球星皮朋(Scottie Pippen)、哈德威(Penny Hardaway)等體壇巨星重要賽事實穿戰靴與簽名鞋。更邀請台灣資深藏鞋家卡特、18陳允湟，從近20年蒐藏品中，精挑細選有故事、稀缺性高、最具意義性的鞋子在本次展覽中展出，包括讓球迷尖叫的「Air Jordan “History of Flight”」1代~2012、「NIKE ZOOM LEBRON 9 “TAIPEI Edition 6 OF 9”」，在展場中搭配具有磁吸、抗UV、超強耐重等優點的台灣品牌Sneaker Mob鞋盒，打造出氣勢十足的經典藏鞋牆，讓鞋迷們在欣賞鞋子的同時，一同細細品味每一雙鞋背後的設計故事。

World Gym教練受邀出席潮鞋特展，憑展覽票根可至全台World Gym門市兌換20天體驗。。圖／聯合數位文創提供

12月22日起入場觀展 還有機會獲得 StockX獨家提供的Jordan1 Retro High OG Chicago Lost and Found

《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》全球贊助StockX特別為台北的觀眾準備了驚喜好禮，12月22日起購票至《倫敦設計博物館 潮鞋特展》觀展，就有機會獲得2022年最受鞋迷期待的《Jordan1 Retro High OG Chicago Lost and Found》，沒抽到籤沒關係，入場觀展並打卡並分享至個人FB或IG，即可參加抽獎，詳細活動辦法，請上udn瘋活動官網，或本展官方FB粉絲團及IG查詢。

展覽名稱 │一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展

展覽日期 │ 2022年12月22日 - 2023年3月5日

展覽地點 │中正紀念堂 2、3展廳

主辦單位 │倫敦設計博物館&聯合數位文創

全球贊助 │StockX

獨家媒體協辦 │ COOL 潮流生活網

展覽官網 │ https://uevent.udnfunlife.com/sneakersunboxed

官方粉專 │ https://www.facebook.com/SneakersUnboxed

售票資訊 │ udn售票網

※ 展出內容，依台北實際展出為主。