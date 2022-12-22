重現文藝復興浪漫 五星級飯店指定手工刮鬍刀

刮鬍、除毛是你日常梳洗必做的步驟嗎？一刀一刀耐心清理，不僅保持乾淨清爽的外觀，同時也梳理了心中雜亂煩悶的情緒。

MIT在地手工刮鬍刀品牌「FREED」2018年創辦，刀柄採鋁合金打造，外觀則以英倫復古為設計亮點，強烈的產品特色與口碑品質，成立僅四年就獲得不少知名企業青睞，包含日月千禧五星級酒店指定用品、BMW公開活動獎品等等，也曾獲得坤達、賀軍翔、李睿紳等多位名人演員一致好評。

對紳士風格情有獨鍾 在刮鬍刀前還做過男士西裝

這樣對刮鬍刀的創新詮釋很難想像都是出自一人之手，而正是對於紳士風格情有獨鍾的FREED創辦人為產品帶來更多可能性，「其實當初也沒想到會做刮鬍刀，是因為我上個創業項目是男士西裝，後來退出經營也想了很久，覺得自己無法勝任當別人的員工，所以再次走上創業的路。在選擇產品時，想到以前對於紳士風格的迷戀，最後選擇了手工刮鬍刀」他提到。

一人公司看不到盡頭 「要相信心中的藍圖」

就像許多人創業初期面臨的難題，每個工作環節都要自己扛，FREED創辦人也是，但若身旁有位默默支持的家人朋友，也許更能堅定自己最初的信念。扮演這樣角色的正是創辦人的母親，「初期經營FREED，從設計研發、原料採購到網站架設甚至行銷廣告都是我一個人做，而當忙不過來的時候會請我母親協助一起幫忙，在當時她給我非常大的信念與支持，如果沒有母親的幫忙我想FREED應該更難經營下去。」

在這條曲折的道路，他進一步分享自己的心法，「創業過程中總是會發生很多永遠想不到的鳥事，信念堅持是創業者必須要把持住的，這條路看不到盡頭，唯一能夠看到心中彼岸的只有主事者自己相信的藍圖。」

FREED復古傳統雙刃刮鬍刀，恰到好處的刀身長度，每次使用都能體驗舒適的括鬍手感。圖/Freed提供。

重新詮釋文藝復興浪漫 手工鋁合金打造

刮鬍刀雖是生活必需用品，但面對千百種同質產品競爭，想要踏入這個市場，不只需要與眾不同的產品特性，還需要投入相當的熱忱與勇氣。

FREED刀柄採全鋁合金製作，具輕巧及耐腐蝕特性，刀片則採日本不銹鋼鋼材-6CR-13高碳鋼製作，其鋒利精準，刮鬍滑順不會拉扯，也因為刀片夠鋒利，不會對皮膚有更多的刺激。

在外觀上則受文藝復興啟發，呈現復古風格，「設計的氛圍我們定義在文藝復興時期，也是刮鬍刀開始急速發展的年代，對刮鬍刀來說是一個非常重要的起始點，我們針對當時的外型搭配現代美感重新詮釋刮鬍刀的英倫復古，這就是我想做的樣貌。」創辦人提到。

FREED刮鬍刀刀柄採全鋁合金製作，具輕巧及耐腐蝕特性，刀片則採日本不銹鋼鋼材-6CR-13高碳鋼製作。圖/Freed提供。

獨家雷雕刻字服務 一支專屬於你的刮鬍刀

是不是時常有同住家人、室友共用盥洗用品的困擾？但如果是刮鬍刀這樣較的貼身產品，若是不小心被其他人使用，難免在衛生清潔上令人擔憂，Freed

推出獨家雷雕刻字服務，不只可以清楚辨識自己的刮鬍刀，作為節日送禮更能展現滿滿心意！

這樣獨具風格的產品，也逐漸吸引到消費市場注意，除了受到知名企業合作肯定，Freed更積極於線上線下通路曝光，並和同樣具有復古風格、聯合報系旗下的購物平台「時光商號」合作販售，希望讓喜愛老派懷舊風格的消費者，都能體驗手工工藝的浪漫！

Freed刮鬍刀提供雷雕刻字，自用送禮都能感受到滿滿的心意。圖/Freed提供。

多點通路曝光 放眼全世界向美國、日本邁進

除了深耕台灣市場，Freed也將目標放眼於全世界，目前已進軍美國亞馬遜，也將日本代理談定，明年會由代理商推廣日本市場。Freed一步步奠基實力，談到這其中是否有什麼心得分享給其他剛起步的品牌，創辦人謙虛地說，「自己仍還在努力，對我來說先是做好你的產品，並超越別人的期待，有一天一定會有人看到我們的熱情，屆時請盡量奔放你的溫度！」

有了特別的復古風格X雷雕刻字服務，每日使用的刮鬍刀也能精緻不凡，打理好自己，也同時好好梳理了每天的生活！

時光商號【Freed】