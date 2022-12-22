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Harry Winston金兔登月 限量表紅金輝映強運上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表，為新一年獻上或別具收藏價值的2023年開運新品。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表，為新一年獻上或別具收藏價值的2023年開運新品。圖／Harry Winston提供

隨著2023農曆兔年即將來到，不少精品、高級鐘表或珠寶品牌亦紛紛推出兔年主題商品，一如近日便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表，透過兔子的可愛、靈動，結合珠寶技藝與鑽石鑲嵌，為新的來年獻上或別具收藏價值的2023年開運新品。

從2016年起，海瑞溫斯頓每年皆會推出一款生肖主題腕表，以品牌本身精美的嚴選寶石加上精湛設計，賦予新一年的開運象徵。新款限量腕表是以品牌的Premier卓時系列為基礎，36毫米的玫瑰金表殼內使用了微珠打磨的紅色珍珠母貝並飾以22K的閃耀金粉。

只見面盤上有一只具象的玉兔，並以採集野花的動作，暗喻了這是一只在月球上的玉兔，立體的玫瑰金勾勒出玉兔的可愛身影，同時玉兔身上還有一枚由四顆馬眼型鑽石構成的蝴蝶結，加上鑽石鑲嵌的尾巴，呈現了一只空想的月之靈兔、閃耀而夢幻。HW2014自動機械機芯將帶來時間顯示功能，並搭配抗磁、更為精準的扁平狀矽遊絲，以及閃耀的18K玫瑰金鏤空自動盤，全球限量8只，價格店洽。

濃郁的珍珠母貝面盤上再灑以金粉，呈現出喜氣、耀眼的輕奢視覺。圖／Harry Winston提供
濃郁的珍珠母貝面盤上再灑以金粉，呈現出喜氣、耀眼的輕奢視覺。圖／Harry Winston提供
特殊的圓形表盒並附上紅色絲絨收納袋，散發強大喜氣。圖／Harry Winston提供
特殊的圓形表盒並附上紅色絲絨收納袋，散發強大喜氣。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表，為新一年獻上或別具收藏價值的2023年開運新品。圖／Harry Winston提供（合成圖）
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表，為新一年獻上或別具收藏價值的2023年開運新品。圖／Harry Winston提供（合成圖）

玉兔 鑽石 品牌

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