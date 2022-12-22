Harry Winston金兔登月 限量表紅金輝映強運上手

隨著2023農曆兔年即將來到，不少精品、高級鐘表或珠寶品牌亦紛紛推出兔年主題商品，一如近日便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出Premier卓時系列限量兔年生肖36毫米自動腕表，透過兔子的可愛、靈動，結合珠寶技藝與鑽石鑲嵌，為新的來年獻上或別具收藏價值的2023年開運新品。

從2016年起，海瑞溫斯頓每年皆會推出一款生肖主題腕表，以品牌本身精美的嚴選寶石加上精湛設計，賦予新一年的開運象徵。新款限量腕表是以品牌的Premier卓時系列為基礎，36毫米的玫瑰金表殼內使用了微珠打磨的紅色珍珠母貝並飾以22K的閃耀金粉。