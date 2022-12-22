快訊

直播／較上周同期增加23.6%！本土新增19798例、境外93例 41人死亡

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

光看就覺得溫暖！寒流來襲必備Gianni Chiarini毛毛包

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Gianni Chiarini Duna毛圈紗拼接手提包，16,000元。圖／台灣八木通商提供
Gianni Chiarini Duna毛圈紗拼接手提包，16,000元。圖／台灣八木通商提供

天氣冷颼颼，也終於有冬季氛圍，除了衣服要有禦寒機能之外，配件選擇也能讓視覺有溫暖效果。像是輕奢品牌Gianni Chiarini以滑雪假期為靈感，將雪山度假小屋中常見的麂皮、動物花紋及民族風圖騰運用在包款中，並透過溫暖色調為寒冬帶來個性活力。

這一季，Gianni Chiarini藉由帶有暖和氛圍的麂皮、毛絨、牛毛、毛圈紗與針織面料，搭配清新的棕色系拼接設計，詮釋低調奢華運動風。系列中的麂皮毛絨手提包，就有著柔潤的麂皮外觀，內襯則是溫暖的泰迪毛絨裡布。使用者將位於兩側金屬扣環扣上後即刻創造出不同造型，亦可運用皮革肩帶隨心變換為手提或肩背。還同時內附一個麂皮手拿包，方便收納隨身小物。另外，不可錯過的還有以圈形環狀捲捲的毛圈紗混搭麂皮與光滑的皮革提把的Duna手提包，具有豐富的紋理與手感；棕色中性沉穩的層次配色，亦特別適合低溫季節使用。

以羊毛雪靴聞名的UGG則與設計師袋包品牌TELFAR跨界，推出一系列聯名真皮包款。這系列採用了TELFAR的經典Bushwick Birkin包輪廓，包身中央的Logo採用帶毛羔羊皮的方式來打造，同時包款邊緣也以白色或黑色的羊絨包覆作為裝飾，將UGG經典原材料融入其中，內裡更選用棉布作底，呈現由裡而外的柔軟觸感。值得一提的是TELFAR向來選用人造皮革或是植物皮革為製造材料，但在此次聯名合作中，則是利用UGG的經典羊毛皮為主要材質，也因如此，這個聯名包款也成為TELFAR唯一的真皮包款。

UGG x TELFAR聯名包款，6,280元。 圖／三諾股份有限公司提供
UGG x TELFAR聯名包款，6,280元。 圖／三諾股份有限公司提供

UGG x TELFAR聯名包款， 11,680元。 圖／三諾股份有限公司提供
UGG x TELFAR聯名包款， 11,680元。 圖／三諾股份有限公司提供

Gianni Chiarini Dua麂皮毛絨手提包，13,900元。圖／台灣八木通商提供
Gianni Chiarini Dua麂皮毛絨手提包，13,900元。圖／台灣八木通商提供

品牌

延伸閱讀

冬至寒流襲台 湯圓買氣旺、火鍋店吸人潮

寒流+輻射冷卻影響到周日 7縣市非常寒冷 今晚下探6度

寒流洗冰水澡 中山大學被學生罵爆 校方：懲處失職人員

冷血動物超怕冷 鱷魚大王讓鱷魚住暖宮泡溫泉保命

相關新聞

「必比登是壓垮台南小吃的稻草？」葉家小捲米粉對店休回應了

台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休，「休多久還不確定，也...

Harry Winston金兔登月 限量表紅金輝映強運上手

隨著2023農曆兔年即將來到，不少精品、高級鐘表或珠寶品牌亦紛紛推出兔年主題商品，一如近日便有海瑞溫斯頓（Harry W...

尾牙春酒吃起來！北部10大討論度最高飯店 趕快開桌

歲末年初，上班族最期待的重頭戲即是尾牙、春酒活動，加上防疫政策鬆綁，各大企業陸續恢復聚餐活動，許多餐飲品牌也湧入大量訂單，像是晶華酒店表示，2022年尾牙春酒的接訂狀況較2021年好，目前並未見退訂情形，預計總業績將較去年成長 25%。

光看就覺得溫暖！寒流來襲必備Gianni Chiarini毛毛包

天氣冷颼颼，也終於有冬季氛圍，除了衣服要有禦寒機能之外，配件選擇也能讓視覺有溫暖效果。像是輕奢品牌Gianni Chiarini以滑雪假期為靈感，將雪山度假小屋中常見的麂皮、動物花紋及民族風圖騰運用在包款中，並透過溫暖色調為寒冬帶來個性活力。

男神怎麼造出來的？許光漢潮穿logo 瘦子中性珠寶上身

男神穿什麼才會變成男神？看看當今最紅時尚男星就知道。隨著熱門戲劇《想見你》電影版預告釋出，男主角、也是FENDI品牌大使...

越簡單越時髦！adidas 新系列用極簡風 重塑籃球運動裝

流行就像是一個輪迴，歷經繁複華麗，多重結構或堆疊之後，又會走向簡約風格。特別是經過前些年的疫情影響，消費者對於衣著需求，以舒適好搭配，不過分裝飾為趨勢。而adidas Originals也觀察到這個現象，於是在全新adidas Basketball系列服飾，透過極簡剪裁、質樸的配色，來探索運動本質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。