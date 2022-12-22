光看就覺得溫暖！寒流來襲必備Gianni Chiarini毛毛包

天氣冷颼颼，也終於有冬季氛圍，除了衣服要有禦寒機能之外，配件選擇也能讓視覺有溫暖效果。像是輕奢品牌Gianni Chiarini以滑雪假期為靈感，將雪山度假小屋中常見的麂皮、動物花紋及民族風圖騰運用在包款中，並透過溫暖色調為寒冬帶來個性活力。

這一季，Gianni Chiarini藉由帶有暖和氛圍的麂皮、毛絨、牛毛、毛圈紗與針織面料，搭配清新的棕色系拼接設計，詮釋低調奢華運動風。系列中的麂皮毛絨手提包，就有著柔潤的麂皮外觀，內襯則是溫暖的泰迪毛絨裡布。使用者將位於兩側金屬扣環扣上後即刻創造出不同造型，亦可運用皮革肩帶隨心變換為手提或肩背。還同時內附一個麂皮手拿包，方便收納隨身小物。另外，不可錯過的還有以圈形環狀捲捲的毛圈紗混搭麂皮與光滑的皮革提把的Duna手提包，具有豐富的紋理與手感；棕色中性沉穩的層次配色，亦特別適合低溫季節使用。

以羊毛雪靴聞名的UGG則與設計師袋包品牌TELFAR跨界，推出一系列聯名真皮包款。這系列採用了TELFAR的經典Bushwick Birkin包輪廓，包身中央的Logo採用帶毛羔羊皮的方式來打造，同時包款邊緣也以白色或黑色的羊絨包覆作為裝飾，將UGG經典原材料融入其中，內裡更選用棉布作底，呈現由裡而外的柔軟觸感。值得一提的是TELFAR向來選用人造皮革或是植物皮革為製造材料，但在此次聯名合作中，則是利用UGG的經典羊毛皮為主要材質，也因如此，這個聯名包款也成為TELFAR唯一的真皮包款。

UGG x TELFAR聯名包款，6,280元。 圖／三諾股份有限公司提供

UGG x TELFAR聯名包款， 11,680元。 圖／三諾股份有限公司提供