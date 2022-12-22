男神怎麼造出來的？許光漢潮穿logo 瘦子中性珠寶上身

男神穿什麼才會變成男神？看看當今最紅時尚男星就知道。隨著熱門戲劇《想見你》電影版預告釋出，男主角、也是FENDI品牌大使許光漢，穿上品牌最新FENDI ROMA系列新裝，以深藍色Baguette大衣搭配黑色Baguette設計包款，展現新世代男神風範。他胸前的新款FENDI ROMA Logo是FENDI為慶祝經典包款Baguette誕生25周年紀念，由品牌高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones攜手知名紐約設計師Marc Jacobs共同創作的成果，以充滿紐約都會氣息的手法演繹嶄新的FENDI Roma logo。

號稱「行走的賀爾蒙」的饒舌天團頑童MJ116團員瘦子E.SO，則是與團員Kenzy小春、大淵MUTA合體登上中華電信轉播的2022世足冠軍賽中場秀，在演唱一連多首的經典饒舌歌曲時，都配戴了法國現代珠寶品牌FRED的經典珠寶作品，包括最具代表性的Force 10系列手鍊、代表無限可能和幸運的Chance Infinie白金鑽石系列、以及專為男性設計的Force 10 Winch系列珠寶、和可拆換主石的Pain de Scure系列作品，以饒舌霸主的氣勢展現率性和堅毅的男性時尚風格。