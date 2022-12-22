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男神怎麼造出來的？許光漢潮穿logo 瘦子中性珠寶上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED Force 10高級珠寶系列Multibuckle白金鑽石項鍊，183萬900元。圖／FRED提供
FRED Force 10高級珠寶系列Multibuckle白金鑽石項鍊，183萬900元。圖／FRED提供

男神穿什麼才會變成男神？看看當今最紅時尚男星就知道。隨著熱門戲劇《想見你》電影版預告釋出，男主角、也是FENDI品牌大使許光漢，穿上品牌最新FENDI ROMA系列新裝，以深藍色Baguette大衣搭配黑色Baguette設計包款，展現新世代男神風範。他胸前的新款FENDI ROMA Logo是FENDI為慶祝經典包款Baguette誕生25周年紀念，由品牌高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones攜手知名紐約設計師Marc Jacobs共同創作的成果，以充滿紐約都會氣息的手法演繹嶄新的FENDI Roma logo。

號稱「行走的賀爾蒙」的饒舌天團頑童MJ116團員瘦子E.SO，則是與團員Kenzy小春、大淵MUTA合體登上中華電信轉播的2022世足冠軍賽中場秀，在演唱一連多首的經典饒舌歌曲時，都配戴了法國現代珠寶品牌FRED的經典珠寶作品，包括最具代表性的Force 10系列手鍊、代表無限可能和幸運的Chance Infinie白金鑽石系列、以及專為男性設計的Force 10 Winch系列珠寶、和可拆換主石的Pain de Scure系列作品，以饒舌霸主的氣勢展現率性和堅毅的男性時尚風格。

日前驚喜現身林俊傑「JJ20」演唱會擔任嘉賓的亞洲天王周杰倫，則是搶先穿上高端潮流品牌MSGM的2023春夏男裝系列黑白雷射牛仔套裝，融合衝浪者乘風破浪、鮮花和棕櫚樹遍佈、海豚掠過清澈的水面等熱帶海灘景象，透過充滿能量與青春的樂觀與熱情，展現天王氣勢。

FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢身穿FENDI ROMA系列新裝，展現俊帥男神風範。圖／FENDI提供
周杰倫穿著MSGM 2023春夏男裝系列黑白雷射牛仔套裝。圖／藍鐘提供
周杰倫穿著MSGM 2023春夏男裝系列黑白雷射牛仔套裝。圖／藍鐘提供
MSGM 2023春夏男裝系列以「島嶼」為主題。圖／藍鐘提供
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FRED Chance Infinie白金鑽石耳環，20萬9,000元。圖／FRED提供
FRED Chance Infinie白金鑽石耳環，20萬9,000元。圖／FRED提供
頑童MJ116、許光漢、周杰倫紛紛穿上最新男裝與珠寶亮相。圖／FRED、FENDI、藍鐘提供
頑童MJ116、許光漢、周杰倫紛紛穿上最新男裝與珠寶亮相。圖／FRED、FENDI、藍鐘提供
頑童MJ116配戴FRED珠寶帥氣登場2022世足冠軍賽轉播中場秀。圖／FRED提供
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FRED Force 10經典帆船鍊扣18K白金鑲鑽戒指，30萬1,700元。圖／FRED提供
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品牌 FENDI 珠寶

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