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男神怎麼造出來的？許光漢潮穿logo 瘦子中性珠寶上身
男神穿什麼才會變成男神？看看當今最紅時尚男星就知道。隨著熱門戲劇《想見你》電影版預告釋出，男主角、也是FENDI品牌大使許光漢，穿上品牌最新FENDI ROMA系列新裝，以深藍色Baguette大衣搭配黑色Baguette設計包款，展現新世代男神風範。他胸前的新款FENDI ROMA Logo是FENDI為慶祝經典包款Baguette誕生25周年紀念，由品牌高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones攜手知名紐約設計師Marc Jacobs共同創作的成果，以充滿紐約都會氣息的手法演繹嶄新的FENDI Roma logo。
號稱「行走的賀爾蒙」的饒舌天團頑童MJ116團員瘦子E.SO，則是與團員Kenzy小春、大淵MUTA合體登上中華電信轉播的2022世足冠軍賽中場秀，在演唱一連多首的經典饒舌歌曲時，都配戴了法國現代珠寶品牌FRED的經典珠寶作品，包括最具代表性的Force 10系列手鍊、代表無限可能和幸運的Chance Infinie白金鑽石系列、以及專為男性設計的Force 10 Winch系列珠寶、和可拆換主石的Pain de Scure系列作品，以饒舌霸主的氣勢展現率性和堅毅的男性時尚風格。
日前驚喜現身林俊傑「JJ20」演唱會擔任嘉賓的亞洲天王周杰倫，則是搶先穿上高端潮流品牌MSGM的2023春夏男裝系列黑白雷射牛仔套裝，融合衝浪者乘風破浪、鮮花和棕櫚樹遍佈、海豚掠過清澈的水面等熱帶海灘景象，透過充滿能量與青春的樂觀與熱情，展現天王氣勢。
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