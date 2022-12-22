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「必比登是壓垮台南小吃的稻草？」葉家小捲米粉對店休回應了

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書

台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休，「休多久還不確定，也許2到3個月」，讓網友一片哀嚎，「馬上來趕吃最後一波」，店家今天面對媒體詢問，相當低調，只表示店內目前確實有人手不足的情況，加上老闆娘的身體需要休養，才會決定休假。

台南小吃是地方重要特色，但因為經營規模不大，加上老成凋零，不少老店都陸續傳出休息、關店等消息，除非有新一代完整接手，將成為台南小吃持續發展的最大隱憂，加上疫情之後，餐飲業人手難請，不少老店都叫苦連天。

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，確實有聽到業者反應人手不足的問題，主要是之前疫情，人力從餐飲業流動到其他行業，現在要再移回來，可能需要一些時間，而對於「必比登是否是壓垮老店的最後一根稻草？」的說法，她表示，會持續關注業者的情況，給予及時的協助，但產業在疫情之後，勢必要經過一番調整。

台南國華街是著名的小吃一條街，也是觀光客最愛，而想了解台南觀光業現況，只要到國華街繞上一圈就知道，據商圈內業者表示，葉家小捲米粉本來就是排隊名店，在登上必比登推薦後，更是大排長龍，「日也操夜也操當然受不了」。

葉家今天突然在臉書粉專發文表示「實不相瞞，在顧到客倌們五臟廟的同時，望能理解看似雖然簡單但卻不簡單的小吃，與其他餐飲業同樣其背後有著相當不為人知的辛勞及付出。

闆娘的身體不復年輕，積勞成疾之時，也得需要放個長假來調養生息，以期未來能夠再替喜愛葉家小卷米粉的各位繼續服務，此段期間還望各位見諒並海涵，感謝大家。

我們將於明年1/1 開始店休，休多久還不確定也許2～3個月….

這段時間你們可以先吃個牛肉湯、羊肉湯、鹹粥、碗粿、阿財點心、永記、福泰小吃、開元虱目魚….等等」

網友對此回應「剛登上米其林必比登唯一入選，就要休店大家懷念啊，值得等待用心經營美食店，也祝福葉董媽早日恢復健康啊」、「早上趕緊來一碗壓壓驚，不然下次吃不知道是什麼時候了」、「星期日要台南旅行，吃最後一波」、「一 定要回來阿」。

台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書
台南國華街知名小吃、今年8月剛獲得米其林必比登推薦的「葉家小捲米粉」突然在臉書上公布將從元旦起店休。圖／葉家小捲米粉臉書

台南 小吃 必比登

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