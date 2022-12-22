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冬至寒流襲台 湯圓買氣旺、火鍋店吸人潮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
千葉火鍋看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」，龍虎斑魚頭、白旗魚、三點蟹等海鮮任君挑選。圖／千葉火鍋提供
千葉火鍋看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」，龍虎斑魚頭、白旗魚、三點蟹等海鮮任君挑選。圖／千葉火鍋提供

今天是節氣中的「冬至」，遇上寒流來襲，氣溫下探，湯圓買氣順勢成長。家樂福表示，今年較往年同期銷售漲幅超過1至2成。千葉餐飲集團則看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」，主打12種湯品供選擇，更有多種熟食可取用，吸引不少民眾在天冷中大啖鍋物，預估業績將成長3至4成。

家樂福表示，冬至加上低溫，不少人想來碗熱騰騰的湯圓，今年湯圓熱銷，買氣較往年同期增加1至2成；家樂福線上購物家速配訂單也暴增，花生、芝麻、鮮肉口味的湯圓是熱銷榜上前三名，小湯圓也很多人搶購。

千葉餐飲集團趁低溫打造全新品牌「享 千葉火鍋」，近期進駐台中大里，共推出12種湯品，包括成吉思汗鍋、巽羽雞湯鍋、巴蜀麻辣鍋、泰式酸辣鍋等，清淡、麻辣、濃郁的任君挑選；另有新鮮現流紅目鰱、龍虎斑魚頭、白旗魚、三點蟹等海鮮，更有炸物、熟食、冰淇淋，讓消費者吃到飽。

享千葉火鍋試賣期間推出優惠，即日起至明年1月3日，成人開鍋享9折優惠。千葉餐飲集團表示，看好疫後消費熱潮，新品牌開幕，又搭上火鍋旺季，預估業績將成長3至4成。

今天冬至，天氣冷颼颼，帶動湯圓買氣成長，家樂福表示，今年湯圓較往年同期銷售漲幅超過1至2成。圖／家樂福提供
今天冬至，天氣冷颼颼，帶動湯圓買氣成長，家樂福表示，今年湯圓較往年同期銷售漲幅超過1至2成。圖／家樂福提供
寒流來襲，千葉火鍋看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」。圖／千葉火鍋提供
寒流來襲，千葉火鍋看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」。圖／千葉火鍋提供
千葉火鍋看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」，主打12種湯品供選擇。圖／千葉火鍋提供
千葉火鍋看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」，主打12種湯品供選擇。圖／千葉火鍋提供

湯圓 火鍋 低溫

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