冬至寒流襲台 湯圓買氣旺、火鍋店吸人潮

今天是節氣中的「冬至」，遇上寒流來襲，氣溫下探，湯圓買氣順勢成長。家樂福表示，今年較往年同期銷售漲幅超過1至2成。千葉餐飲集團則看準低溫商機，趁勢在台中市大里區打造全新品牌「享 千葉火鍋」，主打12種湯品供選擇，更有多種熟食可取用，吸引不少民眾在天冷中大啖鍋物，預估業績將成長3至4成。

家樂福表示，冬至加上低溫，不少人想來碗熱騰騰的湯圓，今年湯圓熱銷，買氣較往年同期增加1至2成；家樂福線上購物家速配訂單也暴增，花生、芝麻、鮮肉口味的湯圓是熱銷榜上前三名，小湯圓也很多人搶購。

千葉餐飲集團趁低溫打造全新品牌「享 千葉火鍋」，近期進駐台中大里，共推出12種湯品，包括成吉思汗鍋、巽羽雞湯鍋、巴蜀麻辣鍋、泰式酸辣鍋等，清淡、麻辣、濃郁的任君挑選；另有新鮮現流紅目鰱、龍虎斑魚頭、白旗魚、三點蟹等海鮮，更有炸物、熟食、冰淇淋，讓消費者吃到飽。