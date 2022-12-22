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KIRIN Bar BEER挺原民 6款「Bar原民傳智設計罐」上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣麒麟董事長上田隆史分享其對於台灣原民文化CSV理念。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣麒麟董事長上田隆史分享其對於台灣原民文化CSV理念。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣麒麟深耕台灣多年，秉持著希望能回饋台灣這塊土地的初衷，2022年再次以罐身結合雅美（達悟）族、阿美族梧繞部落、鄒族、太魯閣族、邵族及撒奇萊雅族註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」（以下簡稱傳智權）的部落傳統圖紋做設計，即日起推出全新6款「Bar原民傳智設計罐」於全台販售。此外，台灣麒麟啤酒也將於12月27日於信義誠品對外展出的2020、2021及2022 三年的CSV成果，集結了全台灣11族 13個部落的巨大傳智設計罐，展覽為期長達7天，邀請民眾與Bar原民傳智設計罐一起歡樂迎新年。

此次推出的6款「Bar原民傳智設計罐」，罐身上的原住民族傳統圖紋分別是運用「阿美族梧繞部落伐木樂舞及男子服飾配件」、「鄒族男女傳統服飾」、「太魯閣族男女傳統服飾」和「邵族邵織紋」、「撒奇萊雅族文化袋」、「雅美族傳統圖騰船眼」做設計，同樣透過取得部落同意並支付授權金供部落發展使用，並於罐身上標記傳智權官方LOGO，台灣麒麟希望藉由此次合作能讓社會大眾更加認識傳智權，進而提升對於原住民族文化保護的意識。

「Bar原民傳智設計罐」於全台販售中，消費者購買後掃描罐身QR code進入活動網站，於網站上登錄拉環序號即可享有一次拉霸機會，有機會抽中Bar BEER原民限量好禮及來去部落住一晚旅遊體驗券。

此次Bar BEER與撒奇萊雅族設計師「吳秀梅」、阿美族設計師「黃敬家」、雅美族設計師「張世凱」及太魯閣族設計師「廖曉蓉」相繼推出聯名好禮，藉由和原住民族文創工作者合作，推動部落產業發展。從2020年開始至今，已經進行到第三年，台灣麒麟陸續透過和不同原住民族合作推出「Bar原民傳智設計罐」，除了希望能普及化傳智權的申請意願外，也期許能透過品牌行銷資源推廣原住民族文化，讓原住民族的多元文化能夠被社會大眾所重視。

台灣麒麟與鄒族傳智代表人簽約，授權傳統圖騰於Bar BEER罐身。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣麒麟與鄒族傳智代表人簽約，授權傳統圖騰於Bar BEER罐身。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣麒麟啤酒罐身結合原住民族傳統圖紋設計，推出全新6款「Bar原民傳智設計罐」。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣麒麟啤酒罐身結合原住民族傳統圖紋設計，推出全新6款「Bar原民傳智設計罐」。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
阿美族梧繞部落、鄒族、雅美（達悟）族、邵族、太魯閣族及撒奇萊雅族族人共同到現場歡慶「Bar原民傳智設計罐」上市。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
阿美族梧繞部落、鄒族、雅美（達悟）族、邵族、太魯閣族及撒奇萊雅族族人共同到現場歡慶「Bar原民傳智設計罐」上市。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

原住民 太魯閣族

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