KIRIN Bar BEER挺原民 6款「Bar原民傳智設計罐」上市

台灣麒麟深耕台灣多年，秉持著希望能回饋台灣這塊土地的初衷，2022年再次以罐身結合雅美（達悟）族、阿美族梧繞部落、鄒族、太魯閣族、邵族及撒奇萊雅族註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」（以下簡稱傳智權）的部落傳統圖紋做設計，即日起推出全新6款「Bar原民傳智設計罐」於全台販售。此外，台灣麒麟啤酒也將於12月27日於信義誠品對外展出的2020、2021及2022 三年的CSV成果，集結了全台灣11族 13個部落的巨大傳智設計罐，展覽為期長達7天，邀請民眾與Bar原民傳智設計罐一起歡樂迎新年。

此次推出的6款「Bar原民傳智設計罐」，罐身上的原住民族傳統圖紋分別是運用「阿美族梧繞部落伐木樂舞及男子服飾配件」、「鄒族男女傳統服飾」、「太魯閣族男女傳統服飾」和「邵族邵織紋」、「撒奇萊雅族文化袋」、「雅美族傳統圖騰船眼」做設計，同樣透過取得部落同意並支付授權金供部落發展使用，並於罐身上標記傳智權官方LOGO，台灣麒麟希望藉由此次合作能讓社會大眾更加認識傳智權，進而提升對於原住民族文化保護的意識。

「Bar原民傳智設計罐」於全台販售中，消費者購買後掃描罐身QR code進入活動網站，於網站上登錄拉環序號即可享有一次拉霸機會，有機會抽中Bar BEER原民限量好禮及來去部落住一晚旅遊體驗券。