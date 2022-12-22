耶誕髮飾自用跑趴、交換禮物最實用！還能順手做慈善

年底跑趴想要穿上耶誕氣氛又不想太俗氣，不妨善用髮飾！100%法國手工製造的亞歷山卓（Alexandre de Paris, ADP）精品髮飾，是有名的「髮上珠寶」，全新「燦爛耶誕」系列迎接12月耶誕佳節，以令人期待的聖誕節為靈感，派對髮飾以深濃的黑色為襯底，象徵黑夜時分，而鑲飾滿滿華麗感的水晶、珍珠，打造白雪飄飄的冬季景緻，以及奪目迷人的珍珠五芒星，另一系列的設計則結合施華洛世奇水晶，打造氣質感金色冰晶和白色雪花圖騰，彷彿將銀河夜空的華麗戴上身。同時還有一系列Q版可愛造型的耶誕童趣髮飾，耶誕老公公、薑餅人、耶誕樹、聖誕紅是這次創作的主角，除了喚起童年記憶，也散發一股歡樂愉悅的節慶氛圍。

而發源自美國西雅圖的頂級髮飾L. ERICKSON，則是特別推出呼應聖誕節的彈力髮圈桶聖誕限定色，不但是交換禮物的首選，還能順手做慈善。自即日起至12月25日止，凡於L. ERICKSON台灣官網及全台百貨專櫃消費一筆，品牌將捐贈1美元予台灣年輕（癌症）病友協會（美元匯率以30元計算）。消費者也可於全台百貨專櫃留下溫暖的手寫祝福，將在活動結束後傳給癌友相關組織。同時，為體恤癌友治療必經的化療歷程，L. ERICKSON也特地與里里子假髮聯手送出10份耶誕禮盒給正在抗癌的癌友們，在充滿祝福的聖誕佳節，傳遞愛與溫暖。 台灣年輕病友協會，左起副理事劉桓睿、理事潘怡伶、抗癌小跪婦鋼鐵晴。圖／頂客時尚有限公司提供 Alexandre de Paris珠蕊聖誕紅髮箍，5,300元。圖／台灣八木通商公司提供 Alexandre de Paris聖誕薑餅人豆扣夾，2,000元。圖／台灣八木通商公司提供 L. ERICKSON店內可留向手寫聖誕暖心祝福給癌症病友傳遞祝福。圖／頂客時尚有限公司提供 Alexandre de Paris珍珠五芒星弧形夾，19,900元。圖／台灣八木通商公司提供 Alexandre de Paris金燦雪花系列大抓夾5,060元，中抓夾4,300元，小抓夾3,500元。圖／台灣八木通商公司提供 Alexandre de Paris珍珠聖誕樹豆扣夾右燈黑色款，13,100元。圖／台灣八木通商公司提供 L. ERICKSON與Liliko里里子希前贈送耶誕禮盒給正在抗癌的癌友們。圖／頂客時尚有限公司提供 Alexandre de Paris聖誕薑餅星星豆扣夾，2,400元。圖／台灣八木通商公司提供