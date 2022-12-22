台北大師星秀音樂節起跑 林昭亮:音樂家不能只會當主角

「音樂家只會做主角，一定做不好。」為了即將啟動早鳥報名的台北大師星秀音樂節（TMAF），擔任音樂總監的小提琴家林昭亮自美返台，宣告此次音樂節的黃金陣容。他指出，為期兩周的台北大師星秀音樂節，就是匯集不同年齡層和不同國度音樂家的音樂營，不管是當老師或做學生，都能從中得到合作的樂趣與源源不絕的靈感。第五屆台北大師星秀音樂節明年7月29日至8月13日舉行，1月1日正式啟動早鳥報名。

台北大師星秀音樂節2019年成立以來，連續四年遭遇新冠疫情挑戰，在遵循防疫措施同時排除萬難，讓來自世界各地的青年學子與大師的相聚不因大流行而中止。林昭亮回憶，一位音樂家上機前四小時才拿到簽證。但在文化部與民間力量共同克服阻礙與大力支持之下，2022年包括世界著名指揮大師長野健、近百位來自世界各地的音樂家們齊聚臺灣巡迴演出，為樂迷帶來精彩的音樂饗宴。

「過去四年挑戰雖然很多，但繼續TMAF理念是我們的任務，務必要創造出最高水準的音樂環境。」林昭亮表示，TMAF即將邁入第五屆，使命始終如一，提供年輕音樂家與知名的音樂大師近距離學習、共同演奏的難得機會，也希望因此促成良好師生情誼、為往後職涯提供珍貴的建議和指導。第五屆音樂節將首次加入長號師資，為學子提供更豐富的學習資源。

TMAF校友也陸續在其音樂道路上傳出佳音，包括小提琴家Angela Wee獲聘紐約大都會歌劇院管弦樂團副首席、低音提琴家Nicholas Arredondo獲洛杉磯愛樂3年駐團合約等，小提琴校友吉田南（Minami Yoshida）於2022年獲得印第安納波利斯國際小提琴大賽銅牌。

活躍國際舞臺的音樂家均已允諾加入第五屆音樂節，弦樂師資包括林昭亮、紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、桐朋學園教授原田幸一郎（Koichiro Harada）、紐約愛樂首席黃欣、前波士頓交響樂團首席馬爾科姆．羅威（Malcolm Lowe）、柯蒂斯、茱莉亞音樂學院教授黃心芸、聖路易交響樂團中提琴首席貝絲．古特曼．周（Beth Guterman Chu）、克里夫蘭管弦樂團大提琴首席馬克．科索爾（Mark Kosower）、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫、前費城管弦樂團低音提琴首席哈洛德．霍爾．羅賓森（Harold Hall Robinson）。管樂則包括阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、英國市政廳音樂及戲劇學院雙簧管教授戈登．杭特（Gordon Hunt）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯（Wenzel Fuchs）、紐約大都會歌劇院法國號首席艾瑞克．洛斯基（Erik Ralske）、芝加哥交響樂團小號首席伊斯堤邦．巴塔揚（Esteban Batallán），以及底特律交響樂團長號首席肯尼斯．湯普金斯（Kenneth Thompkins）。

2021年帶領TMAF管弦樂團於舊金山演出的指揮大師史拉特金（Leonard Slatkin）也將重返師資群，除帶領管弦樂團進行排練及北中南三地的巡演外，也將教授總譜研究課程。所有大師也將維持TMAF一貫傳統，於巡演中與學員們比鄰而坐。

第五屆大師星秀音樂節課程設計包括個人課程、室內樂、大師班、樂團模擬考試、總譜閱讀、樂團排練，以及六場音樂會，期望營造出「完全沉浸式」的理想學習環境，早鳥優惠報名期間自2023年1月1日至1月31日，詳情請上TMAF 官方網站查詢：https://www.taipeimaf.com/