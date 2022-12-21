影／「倫敦設計博物館 潮鞋特展」明天登場 炎亞綸分享收藏鞋款

吸引歐洲愛鞋的潮男潮女們爭相朝聖的全球最大規模潮鞋展「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」，明日將於中正紀念堂展覽館盛大開幕，展品以運動鞋前身的1920年代Converse所推出的Big 9(Chuck Taylor All Star)及1930年代的Chuck Taylor All Star（首款籃球員聯名球鞋）揭開序幕。300雙經典設計夢幻鞋款中，包括台灣之光及NBA球星等戰靴一次開箱，即將在台北引起潮流旋風。

此項全球最大規模潮鞋世界巡迴展，亞洲首站就在台北登場，策展人Ligaya Salazar表示：這次策展主題選擇大眾熟悉的運動鞋，主要是去探討潮鞋背後的文化發展及設計故事，挑選出300雙各時代最具代表性的經典運動鞋，讓民眾置身其中，身歷其境的參與完整的運動鞋文化發展及歷程。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫指出，這次台北展除了展出原英國、荷蘭巡迴的鞋子外，還加入台灣本地的元素，包含台灣之光實戰所穿的戰靴、在地藏家的神級收藏鞋，也是不可錯過的精彩亮點。讓李彥甫更驚豔的是NBA前球星「俠客」歐尼爾的簽名鞋，他歡迎民眾到場實際感受22號的籃球鞋到底有多大。