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影／「倫敦設計博物館 潮鞋特展」明天登場 炎亞綸分享收藏鞋款
吸引歐洲愛鞋的潮男潮女們爭相朝聖的全球最大規模潮鞋展「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」，明日將於中正紀念堂展覽館盛大開幕，展品以運動鞋前身的1920年代Converse所推出的Big 9(Chuck Taylor All Star)及1930年代的Chuck Taylor All Star（首款籃球員聯名球鞋）揭開序幕。300雙經典設計夢幻鞋款中，包括台灣之光及NBA球星等戰靴一次開箱，即將在台北引起潮流旋風。
此項全球最大規模潮鞋世界巡迴展，亞洲首站就在台北登場，策展人Ligaya Salazar表示：這次策展主題選擇大眾熟悉的運動鞋，主要是去探討潮鞋背後的文化發展及設計故事，挑選出300雙各時代最具代表性的經典運動鞋，讓民眾置身其中，身歷其境的參與完整的運動鞋文化發展及歷程。
主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫指出，這次台北展除了展出原英國、荷蘭巡迴的鞋子外，還加入台灣本地的元素，包含台灣之光實戰所穿的戰靴、在地藏家的神級收藏鞋，也是不可錯過的精彩亮點。讓李彥甫更驚豔的是NBA前球星「俠客」歐尼爾的簽名鞋，他歡迎民眾到場實際感受22號的籃球鞋到底有多大。
今天受邀擔任特別來賓的藝人炎亞綸對環保材質製成的運動鞋留下深刻印象，炎亞綸說，展品中很多是利用海砂或海廢中的漁網及塑膠等製成的運動鞋，可以啟發民眾在生活中提升環保意識外，也有機會了解在球鞋的發展史中所衍生的趣事。炎亞綸也透露自己收藏的鞋款以NIKE的柯比·布萊恩籃球鞋為主，其中的柯比簽名鞋更視為至寶。
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