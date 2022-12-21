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IKEA嘉義城市店曝光！全球首創店中店還有獨家芋泥美食
讓嘉義人備受期待的IKEA嘉義城市店，今天（12月21日）正式搶先公開店內特色，將是全球首間店中店的型態，還有獨家限定的美食「肉鬆芋泥堡」，並有8,500個品項，涵蓋客廳家具、廚房用具還是臥房佈置甚至是辦公用品，可說是相當完整。
IKEA嘉義城市店占地600坪，位於嘉義大潤發之中，最特別的是店中店的型態，有別於內湖店、新店店與其他商家共構，嘉義城市店直接設置在大潤發店中，可以在IKEA店內進行全品項下單結帳、運送組裝或提貨服務，而家飾品、小型家具，可以在逛完大潤發其他生鮮雜貨後，在大潤發一起結帳。
店內設計空間延續IKEA的「居家空間分區」風格，並因應嘉義人的家庭型態，如三代同堂、大空間的生活型態等，提出各種居家佈置解決方案，也包括小坪數的空間布置風格。
展間設計也融入嘉義特色，如復古的磨石子地板、花磚牆面等，呼應嘉義獨特的居家風格。
而在IKEA嘉義城市店中，也設置美食小站，推出限定新品「肉鬆芋泥堡」，同步也有最新的鯊寶包。該店將在12月26日正式開幕，在開幕當天、元旦連假下午，IKEA小熊玩偶會不定時出現跟大家合照，也會送出小禮。為慶祝開幕，12月26日至2023年2月5日，申辦加入成為IKEA宜家卡卡友，就可獲得「IKEA新卡友見面禮」一個。
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