快訊

房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IKEA嘉義城市店曝光！全球首創店中店還有獨家芋泥美食

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA嘉義城市店位於大潤發，並有全球首創店中店的型態。圖／IKEA提供
IKEA嘉義城市店位於大潤發，並有全球首創店中店的型態。圖／IKEA提供

嘉義人備受期待的IKEA嘉義城市店，今天（12月21日）正式搶先公開店內特色，將是全球首間店中店的型態，還有獨家限定的美食「肉鬆芋泥堡」，並有8,500個品項，涵蓋客廳家具、廚房用具還是臥房佈置甚至是辦公用品，可說是相當完整。

IKEA嘉義城市店占地600坪，位於嘉義大潤發之中，最特別的是店中店的型態，有別於內湖店、新店店與其他商家共構，嘉義城市店直接設置在大潤發店中，可以在IKEA店內進行全品項下單結帳、運送組裝或提貨服務，而家飾品、小型家具，可以在逛完大潤發其他生鮮雜貨後，在大潤發一起結帳。

店內設計空間延續IKEA的「居家空間分區」風格，並因應嘉義人的家庭型態，如三代同堂、大空間的生活型態等，提出各種居家佈置解決方案，也包括小坪數的空間布置風格。

展間設計也融入嘉義特色，如復古的磨石子地板、花磚牆面等，呼應嘉義獨特的居家風格。

而在IKEA嘉義城市店中，也設置美食小站，推出限定新品「肉鬆芋泥堡」，同步也有最新的鯊寶包。該店將在12月26日正式開幕，在開幕當天、元旦連假下午，IKEA小熊玩偶會不定時出現跟大家合照，也會送出小禮。為慶祝開幕，12月26日至2023年2月5日，申辦加入成為IKEA宜家卡卡友，就可獲得「IKEA新卡友見面禮」一個。

IKEA嘉義城市店，推出獨家限定美食肉鬆芋泥堡。圖／IKEA提供
IKEA嘉義城市店，推出獨家限定美食肉鬆芋泥堡。圖／IKEA提供
提供不管是什麼樣的居住空間或生活型態，都能在IKEA找到相關居家佈置靈感與解決方案。圖／IKEA提供
提供不管是什麼樣的居住空間或生活型態，都能在IKEA找到相關居家佈置靈感與解決方案。圖／IKEA提供
IKEA嘉義城市店提供8,500樣家具家飾，滿足消費者所有生活需求。圖／IKEA提供
IKEA嘉義城市店提供8,500樣家具家飾，滿足消費者所有生活需求。圖／IKEA提供
KEA嘉義城市店專屬展示間中，融合當地居住風格，在各個展間中加入嘉義特色。圖／IKEA提供
KEA嘉義城市店專屬展示間中，融合當地居住風格，在各個展間中加入嘉義特色。圖／IKEA提供

嘉義 IKEA

延伸閱讀

王育敏嘉義縣長落選出任台中市副市長 藍營人士樂見祝福

IKEA嘉義城中店12月26日開幕 首發嘉義限定「肉鬆芋泥堡」

IKEA嘉義店26日開幕！網揪「少1熱門賣點」在地人失望：不去了

終於曝光！IKEA嘉義城市店開幕日曝光 商品美食通通有

相關新聞

新光三越歲末震撼彈！24年歷史桃園大有店明年2月底熄燈

新光三越在歲末傳來今年度業績捷報，2022年提前在12月中旬達成今年度830億的目標，但同時也帶來震撼彈，1998年開業...

影／「倫敦設計博物館 潮鞋特展」明天登場 炎亞綸分享收藏鞋款

吸引歐洲愛鞋的潮男潮女們爭相朝聖的全球最大規模潮鞋展「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」，明日將於中正紀念堂展覽館盛大...

IKEA嘉義城市店曝光！全球首創店中店還有獨家芋泥美食

讓嘉義人備受期待的IKEA嘉義城市店，今天（12月21日）正式搶先公開店內特色，將是全球首間店中店的型態，還有獨家限定的...

禦寒裝備足夠嗎？出國玩雪、走入山林，你可以這樣穿！

寒流一波接一波來襲，把人凍得「冷吱吱」，無論是旅遊還是外出，禦寒裝備都不可少！The North Face（簡稱TNF）攜手藝術家同時也是單板滑雪運動員的COLE NAVIN一同塑造了聯名系列，讓消費者出國賞雪時，造型依舊亮眼又不失機能性。而Barbour則和日本戶外時尚品牌and wander合作，針對日常或走入山林的穿搭，創造了最佳的服飾選擇。

萊爾富整買零取榜單由現煮咖啡奪冠 限時3天咖啡買7送5

精打細算的消費者，追求超商隨時買的便利性，又想要兼顧荷包厚度，「整買零取」功能肯定要多加利用。萊爾富今公布Hi-Life...

紅水黑大辦！dunhill推農曆新年Archive Deco膠囊系列

再一個月就要跨過農曆新一年，英倫時尚品牌dunhill推出農曆新年的Archive Deco膠囊系列，以經典的紅、黑雙色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。