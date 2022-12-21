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房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

禦寒裝備足夠嗎？出國玩雪、走入山林，你可以這樣穿！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Barbour與日本戶外品牌and wander攜手，打造一系列高機能服飾；Pivot防水透氣外套16,700元、Splits防水透氣長褲13,100元和腰包6,600元。圖／Barbour提供
Barbour與日本戶外品牌and wander攜手，打造一系列高機能服飾；Pivot防水透氣外套16,700元、Splits防水透氣長褲13,100元和腰包6,600元。圖／Barbour提供

寒流一波接一波來襲，把人凍得「冷吱吱」，無論是旅遊還是外出，禦寒裝備都不可少！The North Face（簡稱TNF）攜手藝術家同時也是單板滑雪運動員的COLE NAVIN一同塑造了聯名系列，讓消費者出國賞雪時，造型依舊亮眼又不失機能性。而Barbour則和日本戶外時尚品牌and wander合作，針對日常或走入山林的穿搭，創造了最佳的服飾選擇。

The North Face攜手藝術家同時也是單板滑雪運動員的COLE NAVIN一同塑造了聯名系列。圖／The North Face提供
The North Face攜手藝術家同時也是單板滑雪運動員的COLE NAVIN一同塑造了聯名系列。圖／The North Face提供

TNF結合戶外機能與藝術靈感，於是找來藝術家同時也是單板滑雪運動員的COLE NAVIN合作，將他在雪場上所感受到的一切，注入在此次創作。運用全新印花裝飾在滑雪服裝、配件等多款機能裝備，COLE NAVIN從廣闊冰川之中汲取靈感，透過層疊交錯的藍白大膽配色來設計，而且服裝上饒富趣味的字體組合，更是源自於他的拼貼藝術作品。除了跨界合作的款式，TNF還為經典Freeride系列加入新的款式，像是具備壓膠設計DryVent 2L外套，採用DWR防潑水處理，可調節抽繩設計避免穿著者受雨雪侵擾，搭配輕質保暖的抓絨內搭，輕鬆應對多變天氣。

而來自英倫的Barbour則與日本戶外品牌and wander攜手，打造一系列高機能服飾，從帶有反光縫線的短版與長版外套，到襯衫、帽子和袋包，一應俱全。這系列是專為喜愛走入山林野外的人們而設計，搭配Pertex輕量防水透氣面料，造型與機能皆備，登山、露營或戶外走跳都適合穿搭。像是其中的防水透氣外套，裝飾了3M的反光縫線與and wander反光標誌，輕盈無襯裡，並以燈芯絨領和風琴口袋打造出經典造型。而採用Pertex 3層結構輕量防水透氣面料製成的3L防水透氣外套，則是重塑了Barbour經典Bedale夾克，除了外層可提供全面的風雨防護，親膚的網布內裡則帶來透氣舒適感受。

The North Face COLE NAVIN 系列保暖寬鬆抓絨外套7,380元。圖／The North Face提供
The North Face COLE NAVIN 系列保暖寬鬆抓絨外套7,380元。圖／The North Face提供

The North Face Freeride系列女款防水透氣多口袋衝鋒衣19,800元。圖／The North Face提供
The North Face Freeride系列女款防水透氣多口袋衝鋒衣19,800元。圖／The North Face提供

Barbour x and wander Insu防潑水連帽外套42,400元。圖／Barbour提供
Barbour x and wander Insu防潑水連帽外套42,400元。圖／Barbour提供

Barbour x and wander 3L防水透氣外套31,800元。圖／Barbour提供
Barbour x and wander 3L防水透氣外套31,800元。圖／Barbour提供

日本 藝術家

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