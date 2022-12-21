東密道首度夜間開放！圓山大飯店「覓到酒吧」微醺夜探

台北圓山飯店的東西密道自2019年陸續開放至今，已累積逾50萬參觀人次，明起隨著全新「覓到酒吧」開幕，同步首度於夜間開放東密道，這也是50年來首度開放夜探訪秘道、祕境花園與孔二故居。

「覓到酒吧」是東密道延伸空間，「覓到」取諧音「密道」，與東密道互為新舊相鄰的兩處空間，象徵圓山的此刻與當時；酒吧開幕也值飯店創建70年、竣工50年，東密道並於此時首度在夜間開放。

即日起凡持「覓到酒吧入場手環」，便可於開放時段走過連接圓山前世今生的神秘通道，體驗台北新探險地標，置身祕境花園、靜窺孔二故居，回程還可憑原券折抵消費，在微醺中回味歷史。

圓山大飯店開酒吧，當然也要納入「國宴酒」與「國宴食」。負責餐飲規劃的幕後推手也是國宴團隊，酒單中就包括歷年的圓山密道窖藏國宴陳高、圓山70國宴紀念酒、圓山東密道國宴酒，以及響應性別友善的2021圓山大飯店彩虹紀念酒，還有「覓到酒吧特調紅房子」與一系列飽含台灣風土的葡萄酒、琴酒和陳紹，圓山風格鮮明。

餐酒配也不出錯，掀開菜單全是圓山老招牌，如蔣夫人最愛的「滬式烤麩」，還有鎮店之寶、也是曾在民國51年出現在「中華民國總統暨夫人歡宴越南共和國暨夫人」國宴席間的素鵝，素鵝沒有鵝，有的是腐衣裹新鮮蔬菜料，先蒸再滷，切片冷盤上桌。

圓山大飯店總經理楊守毅表示，在過去三年，我們致力向所有賓客分享圓山文化，飯店陸續開放東西密道、祕境花園、孔二小姐故居等文化景點，現在又在東密道腹地開設「覓到酒吧」。「飯店把這個地方當作禮物，希望可以送給對國家文化、圓山文化、飲食文化感到好奇的每位賓客。」

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