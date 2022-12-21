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拉長天數、提高預算！Klook公布2023亞太旅遊趨勢

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧表示，2023年是旅遊強韌年(travelsilience)，旅客儘管面臨各種不確定仍積極出走、渴望海外旅遊。圖／Klook提供
Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧表示，2023年是旅遊強韌年(travelsilience)，旅客儘管面臨各種不確定仍積極出走、渴望海外旅遊。圖／Klook提供

疫情漸去，旅客將以何種心情迎向2023？Klook調查指出，2023年亞太區的旅遊趨勢，將是旅客積極出走、拉長停留天數且提高預算，台灣旅客尤其喜愛追求獨特體驗，爆紅的新景點與小眾行程將更受矚目。

旅遊電商平台Klook公布《2023亞太區旅客行為大調查》，據調查指出，每4個亞太旅客就有3位表示對出國旅遊感到焦慮或擔憂，但仍有超過8成期待明年來趟海外旅行，甚至計畫拉長旅遊天數或增加旅遊預算。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，2022年世界各地迎來了旅遊解封，目前Klook月流量較去年同期增加100%，和疫情前相比，Klook用戶規模成長2倍以上。他也指出，2023年將是旅遊強韌年（travelsilience），意指面臨各種不確定時，旅客仍積極出走、渴望海外旅遊。

Klook針對9個亞太市場包含台灣、新加坡、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、韓國、日本進行的《2023亞太區旅客行為大調查》，也發現2023旅遊關鍵趨勢，包括即使感到焦慮但仍對旅遊充滿憧憬和行動力；出遊天數拉長、提前規劃預訂；以及旅遊預算不減反增。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）也公布「預測2023台灣旅客體驗偏好」，包括走出亞洲、追尋新景點、愈玩愈深度，以及超酷體驗。

Klook同步公開「景點門票熱銷」、「體驗遊程熱銷」、以及「人氣竄升」等年度榜單，從各項熱銷榜單中，可看到日本旅遊商品依舊最受歡迎，包括東京澀谷天空Shibuya sky、東京豐洲teamLab Planets，以及北海道一日遊或是和服體驗等皆入榜；韓國、泰國和新加坡等地的景點體驗也備受關注，例如新加坡的濱海灣花園、韓國南怡島和鐵道自行車體驗，而經典的曼谷水上市場一日遊更勇奪體驗遊程熱銷榜單的第一名。

從榜單中，也能一窺台灣旅客明年海外旅遊的偏好，其中包括多個歐洲經典行程上榜，顯示台灣旅客逐漸走出熟悉的亞洲，往歐美等地探索，也反映出台灣旅客對出國旅行的信心正逐步恢復。

Klook台灣商務開發副總監蔡岳廷表示，2023年將迎來入境業務大復甦，預計Klook市占率將超過三分之一，服務入境人次突破200萬。圖／Klook提供
Klook台灣商務開發副總監蔡岳廷表示，2023年將迎來入境業務大復甦，預計Klook市占率將超過三分之一，服務入境人次突破200萬。圖／Klook提供

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