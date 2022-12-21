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紅水黑大辦！dunhill推農曆新年Archive Deco膠囊系列
再一個月就要跨過農曆新一年，英倫時尚品牌dunhill推出農曆新年的Archive Deco膠囊系列，以經典的紅、黑雙色加上裝飾藝術風格線框設計，帶來包含皮件、時裝、配件等全品項期間限定商品。
本季精選的Archive Deco膠囊系列從品牌源自1920、1930裝飾藝術年代的歷史資料庫中得到啟發，並將鮮明、喜氣的紅色紋理結合皮革營造出強烈對比。原本出自1920、1930年代旅行懷表上的dunhill Captive鐘表嵌花圖，除了展現大膽的拼色與細緻紋路。 並重新裝飾於長袖毛衣的側邊，或名片夾、短皮夾與長皮夾的裝飾性紋理。
其中保暖的羊絨羅紋毛帽訂價14,500元，側邊並裝飾以小巧精緻的金色dunhill裝飾；可收納8張卡片的短夾將白色的dunhill字樣藏於黑色皮邊，低調典雅。全新Archive Deco系列即日起已可於dunhill全台專賣店或台灣官方網站上販售，並將採期間限定販賣。
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