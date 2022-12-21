新光三越：桃園大有店明年2月結束營業

今年世界經濟、疫情起伏變化不斷的一年，新光三越不畏疫情積極布局解封商機，第三季開始強力復甦，在業績及集客上甚至超越2019年疫情前表現，更提前在12月中旬達成今年度830億的目標，創歷史新高。

新光三越表示，今年改裝多達41項，包含11個全樓層及30個區域改裝，共調整及導入640個櫃位，為新光三越歷年最大、相當於開啟一家全新百貨的規模；此外，更9箭齊發，佈局最強數位功能，建構線上線下舒適購物圈，除了四大數位渠道持續優化，更新創五大數位服務。

但新光三越也說，因對應未來佈局的策略考量，桃園大有店決定於明年二月底結束營業，未來，仍看好桃園市場潛力，除了由桃園站前店及桃園青埔新光影城商場為大桃園地區的顧客提供更多元的服務，我們也將繼續積極尋求桃園市場發展的新機緣。

此外，新光三越也說，台北東區的「DiamondTowers」，受疫情波及全球供應鏈、原物料和硬體設備等因素影響進度，為了能堅持品質，更美好與人們相見，將定於明年漂亮登場。