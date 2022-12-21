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這才是大人的玩具！原子小金剛公仔、BE@RBRICK限定款 玩家包款包色後勢看好

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BE@RBRICK在近期推出與時尚品牌Moose Knuckles合作的款式與耶誕限定版。圖／尚晉集團提供
BE@RBRICK在近期推出與時尚品牌Moose Knuckles合作的款式與耶誕限定版。圖／尚晉集團提供

誰說「公仔（玩偶）」是專屬小孩的？潮牌AAPE BY *A BATHING APE®（簡稱AAPE）為了紀念成立十周年，攜手知名玩具公司TOYCUBE打造身穿了品牌服飾的原子小金剛公仔；而BE@RBRICK玩偶則與戶外時尚品牌Moose Knuckles合作，推出耶誕節限定系列，無論是哪一款都有著後勢看漲的潛力。

AAPE為紀念品牌十周年，請來玩具公司TOYCUBE一同打造10吋高的AAPE × ASTRO BOY聯名限定公仔。在這次聯名中，採用誕生於50年代，至今依舊人氣不衰的「原子小金剛」為主題，設定他為AAPE品牌好友，於是身穿印有猿顏迷彩的銀色連帽外套，背後裝飾為周年特別設計的Logo。而且無論是拉鍊、斜插口袋、下擺與袖口皺褶等細節處理到十分到位，生動展現服飾質感；連帽外套下則保留原子小金剛最為被大眾所熟知的形象表情，酷炫外觀下呈現聰明與活潑，栩栩如生的同時也讓聯名公仔更具收藏價值。

AAPE為了紀念品牌十周年，請來玩具公司TOYCUBE一同打造10吋高的AAPE × ASTRO BOY聯名限定公仔。圖／I.T.提供
AAPE為了紀念品牌十周年，請來玩具公司TOYCUBE一同打造10吋高的AAPE × ASTRO BOY聯名限定公仔。圖／I.T.提供

而說到收藏性，就不能不提曾經登上拍賣會的BE@RBRICK也在近期推出與時尚品牌Moose Knuckles合作的款式與耶誕限定版。首度跨界就利用了Moose Knuckles著名的曲棍球運動元素，加上充滿耶誕氣氛的麋鹿印花而成。以及靈感源自於英國大笨鐘的款式，採用半透明材質製成BE@RBRICK，在午夜藍背景的襯托下，超夢幻！或是身穿紅色制服、頭戴毛絨熊皮帽宛如縮小版英國衛兵的BE@RBRICK，都讓人想擁有。此次分別推出100％與400%兩款尺寸，聰明的玩家都會包款包色。

AAPE × ASTRO BOY聯名限定公仔，身穿印有猿顏迷彩的銀色連帽外套，背後裝飾為了周年特別設計的Logo。圖／I.T.提供
AAPE × ASTRO BOY聯名限定公仔，身穿印有猿顏迷彩的銀色連帽外套，背後裝飾為了周年特別設計的Logo。圖／I.T.提供

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