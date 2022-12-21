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新光三越歲末震撼彈！24年歷史桃園大有店明年2月底熄燈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
1998年開業的新光三越桃園大有店即將在2023年2月底結束營業。圖／新光三越提供
1998年開業的新光三越桃園大有店即將在2023年2月底結束營業。圖／新光三越提供

新光三越在歲末傳來今年度業績捷報，2022年提前在12月中旬達成今年度830億的目標，但同時也帶來震撼彈，1998年開業、有24年歷史的桃園大有店決定於明年2月底結束營業，這也是繼新光三越2018年3月新竹店熄燈、2018年5月南西店2館未續約後，再關的一家百貨據點。

新光三越發出重大消息指出：「新光三越因對應未來布局的策略考量，桃園大有店決定於明年2月底結束營業，未來我們仍看好桃園市場潛力，除了由桃園站前店及桃園青埔新光影城商場為大桃園地區的顧客提供更多元的服務，我們也將繼續積極尋求桃園市場發展的新機緣。」

此外，原定今年底登場的台北東區的「Diamond Towers」，新光三越表示，受疫情波及全球供應鏈、原物料和硬體設備等因素影響進度，為了能堅持品質，更美好與人們相見，將定於明年漂亮登場。未來，新光三越在台灣市場仍將持續展店、積極布局。

新光三越表示，2022年是世界經濟、疫情起伏變化不斷的一年，但仍不畏疫情積極布局解封商機，今年改裝項目為歷年最大、相當於開啟一家全新百貨的規模，在全體同仁與廠商夥伴的齊心努力下，第三季開始強力復甦，在業績及集客上超越2019年疫情前表現，更提前在12月中旬達成今年度830億的業績目標。

桃園 新光三越

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