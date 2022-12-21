打造哈利波特魔幻耶誕！台北君悅霍格華茲交換禮物開賣

還在為耶誕節的交換禮物傷腦筋嗎？台北君悅Baguette禮品烘焙坊重現哈利波特的霍格華茲學院，限量推出系列巧趣商品，包括直徑11公分超吸睛的「金探子巧克力工藝」、每日手作霍格華茲學院生乳包，以及「霍格華茲耶誕甜蜜禮盒─紐約重乳酪」、「魔法神獸傳家寶─水果酥」，加碼推出三款絕美哈利波特禮物盒，集結學院毛帽、圍巾、領帶等多款官方授權周邊商品，價格自80至3,280元不等，可滿足哈利波特迷的各種想望。

台北君悅繼8月首波推出亞洲獨賣哈利波特商品，大獲好評，接力於即日起至2023年2月14日，由酒店執行總主廚陳萬欽與點心房主廚陳建佑領軍，攜手華納兄弟探索全球消費性產品部門再現魔幻奇意。其中，超吸睛的金探子，化身巧克力甜品，每顆製作得耗時一天，由63%法國黑巧克力包覆美式棉花糖，搭配可可玉米脆餅為底，外層則灑上炫目的金光粉末造型，像似光榮的獎盃，送禮大方不失分。

此次也同步推出多款哈利波特耶誕烘焙禮品，「霍格華茲甜蜜禮盒─紐約重乳酪」以霍格華茲四大學院創意打造四款重起司蛋糕，包括葛來分多的小紅甜莓、史萊哲林的青蘋果檸檬、雷文克勞是黑醋栗藍莓、赫夫帕夫為芒果百香果。另一款「魔法神獸傳家寶─水果酥」，則是專為哈利波特獨家設計推出的台灣版贈禮，選用最具代表性的鳳梨酥為主角，獻上四款台式風味鮮果酥，餅面也精心烙燒霍格華茲四大學院獸圖騰。

此外，另有「霍格華茲學院獸─十勝生乳包」、「魔法漩渦厚片土司」、「霍格華茲學院徽章餅乾」等。

台北君悅官方線上購物平台同步推薦每月熱銷300盒的「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」，四種選擇囊括紅酒燉牛頰肉披薩派、印度綠咖哩雞佐風味烤餅、蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬、墨魚海鮮佐醬與義式玉米餅，餐盒包附特製霍格華茲布巾與質感木叉，售價580元~680元不等。