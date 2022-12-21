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限時3天 PXGo!全聯線上購滿額最高10%回饋 元旦當天自帶杯買咖啡只要1元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2023年1月1日元旦當天，自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。圖／全聯福利中心提供
2023年1月1日元旦當天，自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。圖／全聯福利中心提供

最近不管是耶誕趴、跨年趴，還是提早要為農曆年假做好準備，全聯線上線下門市都是你的好幫手。「PXGo!全聯線上購」12月23日至25日，限時3天推出購買分批取、預購商品，使用PX Pay支付，單筆滿1,000元送800福利點，使用全支付更享單筆滿1,000元送1,000福利點，等同最高10%回饋。App還推出限時3天尋找折扣碼遊戲，找到就有機會享整單2.5折；生鮮雜貨外送服務「全聯小時達」12月23日至29日也祭出滿千折百活動。另外，實體門市特別於12月31日至2023年1月1日限時2天推出OFF COFFEE買1送1陪你跨年，元旦當天自備飲料杯，還有熱美式1元優惠，每店限量100杯。

而喜歡阪急麵包、OFF COFFEE的民眾也不能錯過囤貨寄杯優惠，活動期間美式、拿鐵、阪急麵包，優惠價1組500元，任買2組加贈1,225福利點，回饋超過12%。12月30日至2023年1月2日限時4天，每日限量前500名購買OFF COFFEE美式的會員，贈送300福利點，活動換算價每杯19元，使用自帶杯再折8元，等同最低只要11元；另外阪急麵包也有買11送4，活動換算價每個只要22元。

想要為耶誕大餐輕鬆加菜，「美味堂」再度推出紐奧良烤火雞翅，以及夯烤雞肉球新品。另外，We Sweet甜點也能為耶誕大餐畫龍點睛，草莓季系列還有天后蔡依林監製的巧克力系列都是派對必吃。另外，全聯與大潤發於12月24日、12月31日同步推出鳳梨釋迦買1送1，憑單筆發票，購買任1款鳳梨釋迦品項再送1粒，總計6萬粒，數量有限，送完為止，同步推出鳳梨釋迦鮮果盒，12月24日起嚐鮮價1盒只要29元。

PXGo!全聯線上購年底優惠盡出，使用全支付滿1,000元贈1,000福利點。圖／全聯福利中心提供
PXGo!全聯線上購年底優惠盡出，使用全支付滿1,000元贈1,000福利點。圖／全聯福利中心提供

鳳梨釋迦 麵包 跨年

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