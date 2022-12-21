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采采食茶揉合中法口味 2023新春禮盒早鳥95折起

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「佳閤系列」有四種組合與售價，此為1,880 元款。圖／采采食茶提供。
「佳閤系列」有四種組合與售價，此為1,880 元款。圖／采采食茶提供。

喜迎2023新春，采采食茶推出全新盒款，引經據典使用東方裡象徵祈求平安的燈籠為靈感輪廓，添上經典碧玉質感插釦，重新詮釋出獨有的宋代「文房四寶盒」。此外，更結合中法口味，合璧出櫻花椒香的「華馨酥」、「芳蜜酥」等茶點，希望透過禮文化傳遞和氣滿寰，甘福匯聚之祝福。即日起至2022年12月31日止，提供期間限定早鳥優惠，單盒即享95折，滿三萬五享92折，達六萬再享9折。

2021年初采采食茶進軍了法式精緻餐飲，這次也特別邀請CHA CHA THÉ Cuisine甜點主廚，加入法式茶點概念，融合品牌經典的甜鹹香滋味，讓饕客們在年節禮盒中也能一品法式優雅與東方味譜。

「華馨酥」以法式經典茶點「布列塔尼酥餅」為發想靈感，濃郁的鹹奶油香氣，特別拌入低溫烘烤研磨後，珍貴的在地櫻花蝦，調和出獨家台法鹹香滋味，造型上的三道川流曲線，也象徵著新年財源廣進、川流不息的意涵。

「芳蜜酥」源自「佛羅倫丁杏仁餅」的風味概念，加入在地蜂蜜、香脆的焦糖杏仁跟柑橘丁，帶來奶油、堅果香氣翻覆的甜蜜滋味，呼應著東方年節吃堅果點心的習俗文化。

全新禮盒以東方象徵祈求平安的「燈籠」為靈感輪廓，勾勒出圓弧側邊的盒型設計，意涵著家和團圓，並選用「文房四寶盒」的掀蓋設計，完整體現采采食茶的人文氣宇，也將古代宮廷擺放瓷器、珠寶的「錦盒」概念放入其中，使用碧玉質感的象牙型插釦，代表吉祥如意的玉石綠。

全新年節禮盒共有大、小2款，「圓閤系列」則為厚磅禮數的大盒款，蓋面使用夏姿經典緹花布料，在深淺朱紅色的金屬紗線經緯交織下，勾勒出象徵吉祥的祥獅獻瑞圖騰，收藏著各式經典、新款鹹甜茶點，一品甘福滋味。取自諧音「家和」的「佳閤系列」，象徵家和人團圓的祝福。配有明星商品蜂蜜燕窩黃金糖4入與采采食茶伯爵紅茶葉、年節限定小點川味堅果、松子鳳梨酥。

「豐錦系列」取用「風景」諧音，宛如盒上圖騰，象徵豐盛、美好的一派風景畫面。也代表著一元復始、三陽開泰、銅錢樹、事事如意，內盛裝著年節全品項茶點、茶葉，厚重珍貴之禮乃值得珍藏、擁有與分享。

此外，采采每年限量推出的「金聚」金棗年糕，向來是饕客必預訂的伴手禮，帶著金黃色澤，乃是採用新竹產的金棗蒸炊而成，香甜彈牙的風味口感更是源自祖傳獨家配方，彌足珍貴且充滿人情味。

「圓閤系列」有3種組合與售價，此為2,580元款。圖／采采食茶提供。
「圓閤系列」有3種組合與售價，此為2,580元款。圖／采采食茶提供。
「豐錦」（後排）售價4,180 元。 「心匯」售價3,380元。圖／采采食茶提供。
「豐錦」（後排）售價4,180 元。 「心匯」售價3,380元。圖／采采食茶提供。
采采食茶揉合中法口味，推出櫻花椒香的「華馨酥」（左）、「芳蜜酥」。圖／采采食茶提供。
采采食茶揉合中法口味，推出櫻花椒香的「華馨酥」（左）、「芳蜜酥」。圖／采采食茶提供。
「金聚」金棗年糕售價$1,580元。圖／采采食茶提供。
「金聚」金棗年糕售價$1,580元。圖／采采食茶提供。

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