新光三越信義區耶誕跨年辦趴嗨唱7天、2大市集一起熱鬧

進入耶誕跨年季，行程表也陸續填上跟朋友的聚會、跨年行程，也有許多添購新裝或交換禮物需求。新光三越現在除了有會員點數回饋活動外，台北南西店、台北站前店、桃園大有店、台南新天地、高雄左營店、台中中港店即日起到跨年，各店陸續推出使用skm pay滿千元送千點活動。

新光三越skm points點數可用來兌換商品、抽獎，也可作為折抵現金使用，像是歲末回饋會員就推出扣100點就能抽Tesla Model 3電動車、限量6台等一系列燒點活動。另外，全台各分店年末專屬加碼，包括台北南西店即日起使用skm pay刷5,000元送2,000點、台北站前店12/22至12/26於指定櫃位單筆消費滿3,000元送2,000點、桃園大有店12/23起於指定時間使用skm pay刷5,000元送3,000點、台南新天地12/23至12/25於指定業種消費累積滿5,000元送2,000點、高雄左營店12/30至2023/1/2單筆消費滿3,000元送2,000點、台中中港店2023/1/1至1/2使用skm pay刷5,000元送2,000點。

新光三越指出，目前耶誕節、跨年餐廳訂位已超過8成，新光三越skm eats美食地圖收錄全台超過250家知名餐廳，提供訂位、候位、外帶、外送，方便消費者用美食歡度佳節。

另外，新光三越台北信義新天地則在歲末安排上「星光祭Vol.2耶誕跨年嘻哈派對」，12/23-12/25 15:00-21:30；12/30-1/2的14:00-21:30 在A11 4F信義運動場，邀請13大音樂串流熱播歌手包括J.Sheon、HowZ、Ozone等人接力，為期7天讓民眾與音樂一起嗨。新光三越App獨享12/25、1/2限定，扣250skm points即享限量VIP區資格近距離欣賞J.Sheon、Ozone演出。

新光三越台北信義新天地與兩大市集聯手合作，12/23-12/25邊緣人市集、12/30-1/2有AFTERPARTY (不定期市集)，囊括甜點、飾品、手作、調酒共百家IG熱搜品牌。

台北101今年也首次在耶誕周末打造耶誕燈光秀，在12/23-12/25連續三天每天晚上18點05分首映，每15分鐘展演一場150秒大秀，為跨年煙火熱身。