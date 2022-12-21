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Hearts On Fire不只完美車工鑽石！全新紅寶石緞帶吊墜
「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire，自1996年起，一直選用最純淨剔透的鑽石原材料、透過盡責方式採購，以最精準卓越的鑽石車工精雕細琢，使鑽石綻放奪目的光芒。 在2022年底佳節前夕，品牌推出全新Lorelei Ribbon系列，將緞帶化作精緻珠寶，以閃亮璀璨的鑽石演繹緞帶、刺繡和蕾絲的不朽魅力與溫婉嫵媚和優雅美學。為慶祝萬象更新的新春佳節，Hearts On Fire更於此系列中呈獻品牌創第一款紅寶石珠寶，成為全新Lorelei系列的閃亮焦點。
Lorelei Ribbon系列從蕾絲汲取靈感，透過代表無限的圖案、相印的心形和盛放的花朵，展現優雅活力與迷人美感。特色波浪邊緣組成細緻複雜的線條，如蕾絲般華麗浪漫的同時，也恰好襯托鑽石的精準完美車工。 無論是項鍊和手鍊，還是戒指和耳環，Lorelei 系列的鑽飾也能隨心混搭或獨自配戴，優雅昇華日常造型，也為華麗的晚間場合增添閃亮光芒。
紅寶石的豔麗紅調代表熱情、守護、財富和對生活的熱愛，也是農曆新年最的吉祥美好代表色。全新Lorelei Ribbon特別版吊墜，融合白鑽璀璨的火光與自蕾絲的優雅流麗，襯以鮮豔欲滴的紅寶石，成成剛與柔、輕紗與烈火之間的美妙組合，完美結合看似對立的元素，展現橫久彌新之美。
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