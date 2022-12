Hearts On Fire不只完美車工鑽石！全新紅寶石緞帶吊墜

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire,自1996年起,一直選用最純淨剔透的鑽石原材料、透過盡責方式採購,以最精準卓越的鑽石車工精雕細琢,使鑽石綻放奪目的光芒。 在2022年底佳節前夕,品牌推出全新Lorelei Ribbon系列,將緞帶化作精緻珠寶,以閃亮璀璨的鑽石演繹緞帶、刺繡和蕾絲的不朽魅力與溫婉嫵媚和優雅美學。為慶祝萬象更新的新春佳節,Hearts On Fire更於此系列中呈獻品牌創第一款紅寶石珠寶,成為全新Lorelei系列的閃亮焦點。

Lorelei Ribbon系列從蕾絲汲取靈感,透過代表無限的圖案、相印的心形和盛放的花朵,展現優雅活力與迷人美感。特色波浪邊緣組成細緻複雜的線條,如蕾絲般華麗浪漫的同時,也恰好襯托鑽石的精準完美車工。 無論是項鍊和手鍊,還是戒指和耳環,Lorelei 系列的鑽飾也能隨心混搭或獨自配戴,優雅昇華日常造型,也為華麗的晚間場合增添閃亮光芒。