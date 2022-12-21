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Hearts On Fire不只完美車工鑽石！全新紅寶石緞帶吊墜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire在佳節前夕推出品牌全新Lorelei Ribbon系列珠寶及首個紅寶石作品。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire在佳節前夕推出品牌全新Lorelei Ribbon系列珠寶及首個紅寶石作品。圖／Hearts On Fire提供

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire，自1996年起，一直選用最純淨剔透的鑽石原材料、透過盡責方式採購，以最精準卓越的鑽石車工精雕細琢，使鑽石綻放奪目的光芒。 在2022年底佳節前夕，品牌推出全新Lorelei Ribbon系列，將緞帶化作精緻珠寶，以閃亮璀璨的鑽石演繹緞帶、刺繡和蕾絲的不朽魅力與溫婉嫵媚和優雅美學。為慶祝萬象更新的新春佳節，Hearts On Fire更於此系列中呈獻品牌創第一款紅寶石珠寶，成為全新Lorelei系列的閃亮焦點。

Lorelei Ribbon系列從蕾絲汲取靈感，透過代表無限的圖案、相印的心形和盛放的花朵，展現優雅活力與迷人美感。特色波浪邊緣組成細緻複雜的線條，如蕾絲般華麗浪漫的同時，也恰好襯托鑽石的精準完美車工。 無論是項鍊和手鍊，還是戒指和耳環，Lorelei 系列的鑽飾也能隨心混搭或獨自配戴，優雅昇華日常造型，也為華麗的晚間場合增添閃亮光芒。

紅寶石的豔麗紅調代表熱情、守護、財富和對生活的熱愛，也是農曆新年最的吉祥美好代表色。全新Lorelei Ribbon特別版吊墜，融合白鑽璀璨的火光與自蕾絲的優雅流麗，襯以鮮豔欲滴的紅寶石，成成剛與柔、輕紗與烈火之間的美妙組合，完美結合看似對立的元素，展現橫久彌新之美。

（由左至右）Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲，12萬7,000元；Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指，80,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲，12萬7,000元；Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指，80,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon玫瑰金鑽石戒指，19萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon玫瑰金鑽石戒指，19萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts on Fire Lorelei Ribbon玫瑰金鑽石耳環，11萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts on Fire Lorelei Ribbon玫瑰金鑽石耳環，11萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石項鍊，13萬3,000元；Lorelei Ribbon白K金鑽石耳環，10萬3,000元；Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲，12萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石項鍊，13萬3,000元；Lorelei Ribbon白K金鑽石耳環，10萬3,000元；Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲，12萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon紅寶石鑽石項鍊，10萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon紅寶石鑽石項鍊，10萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon紅寶石鑽石項鍊，10萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Ribbon紅寶石鑽石項鍊，10萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供

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