寒流來襲寢具搶商機！推滿萬送千、保暖發熱商品超熱賣

寒流再度來襲，又準備迎接低於10度的低溫了，而除了一般時候要穿得暖外，睡覺時更要暖，才能有一覺好眠，也讓各大品牌紛搶商機，HOLA特力和樂即日起至2023年1月4日，推出實體門市單筆實付滿2,500元送250元電子折價券，寢具區單筆實付滿6,000元再現折600元，線上購物滿1,200元現折100元；而擁有眾多寢具品牌的日比家族，在全台品牌專櫃消費床組類商品滿2萬元，贈被胎購物金5千元。

HOLA也開發出許多升溫商品，如warm touch溫感系列，經過實驗測試最高可升溫8度，其中可隨身使用的warm touch石墨烯毛絨雙面毯、保暖拖鞋最為熱賣，另外還有warm touch石墨烯防靜電恆溫床用保暖墊，在睡覺時更能有感。另外還有石墨烯科技蓄熱恆溫冬被，表面升溫快速，還有獨特Y字型人體工學絎縫設計鎖住熱流，讓保暖度再提升。

日比家族則提醒，面對寒流，被子的選擇更為重要，如果使用太久，即使外觀正常，但可能內部填充物已經結塊、斷裂，暗藏細菌塵螨，若是發現棉被蓬鬆度降低、觸感不鬆軟，就會影響保暖度，特別是羽絨被假設飄毛狀況明顯更是明顯。