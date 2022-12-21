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寒流來襲寢具搶商機！推滿萬送千、保暖發熱商品超熱賣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HOLA推出warm touch居家小物全面升溫8度，睡眠節滿2500元再送250元。圖／HOLA提供
HOLA推出warm touch居家小物全面升溫8度，睡眠節滿2500元再送250元。圖／HOLA提供

寒流再度來襲，又準備迎接低於10度的低溫了，而除了一般時候要穿得暖外，睡覺時更要暖，才能有一覺好眠，也讓各大品牌紛搶商機，HOLA特力和樂即日起至2023年1月4日，推出實體門市單筆實付滿2,500元送250元電子折價券，寢具區單筆實付滿6,000元再現折600元，線上購物滿1,200元現折100元；而擁有眾多寢具品牌的日比家族，在全台品牌專櫃消費床組類商品滿2萬元，贈被胎購物金5千元。

HOLA也開發出許多升溫商品，如warm touch溫感系列，經過實驗測試最高可升溫8度，其中可隨身使用的warm touch石墨烯毛絨雙面毯、保暖拖鞋最為熱賣，另外還有warm touch石墨烯防靜電恆溫床用保暖墊，在睡覺時更能有感。另外還有石墨烯科技蓄熱恆溫冬被，表面升溫快速，還有獨特Y字型人體工學絎縫設計鎖住熱流，讓保暖度再提升。

日比家族則提醒，面對寒流，被子的選擇更為重要，如果使用太久，即使外觀正常，但可能內部填充物已經結塊、斷裂，暗藏細菌塵螨，若是發現棉被蓬鬆度降低、觸感不鬆軟，就會影響保暖度，特別是羽絨被假設飄毛狀況明顯更是明顯。

為鼓勵大家買冬被，從12月22日起至2023年1月2日，購買床組類商品滿2萬元，贈被胎購物金5千元，買冬被就能現折超划算。

TRUSSARDI巴顏喀喇山吊吊絨冬被雙人原價52,800元、特價31,680元。圖／日比家族提供
TRUSSARDI巴顏喀喇山吊吊絨冬被雙人原價52,800元、特價31,680元。圖／日比家族提供
HOLA石墨烯科技蓄熱恆溫冬被雙人／特價1,680元。圖／HOLA提供
HOLA石墨烯科技蓄熱恆溫冬被雙人／特價1,680元。圖／HOLA提供
CALVIN KLEIN 100%紐西蘭羊毛冬被原價11,600元、特價3,200元。圖／日比家族提供
CALVIN KLEIN 100%紐西蘭羊毛冬被原價11,600元、特價3,200元。圖／日比家族提供
HOLA warmtouch石墨烯毛絨雙面毯，可移動的特性受消費者喜愛，是發熱系列銷售冠軍。圖／HOLA提供
HOLA warmtouch石墨烯毛絨雙面毯，可移動的特性受消費者喜愛，是發熱系列銷售冠軍。圖／HOLA提供
日比家族推出在全台專櫃買床組滿2萬元，送被胎購物金5千元。圖／日比家族提供
日比家族推出在全台專櫃買床組滿2萬元，送被胎購物金5千元。圖／日比家族提供

保暖 寒流

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