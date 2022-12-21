《Lycoris Recoil 莉可麗絲》 雙女主聲優來台見面會

今年度重磅熱播新番《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，以累計觀看數突破500萬的驚人成績，成為動畫瘋史上第一個超過500萬的原創動畫作品。乘著人氣飆升，為了回饋粉絲，動畫代理商木棉花將於1月29日台北國際動漫節舉辦《Lycoris Recoil莉可麗絲》日本聲優見面會，力邀兩位女主角聲優「錦木千束」安濟知佳、「井之上瀧奈」若山詩音，特地促成跨海來台同框與粉絲們見面，兩位人氣聲優現場也將分享配音演出心得和更多精彩有趣的幕後花絮，聲優活動套裝組將在12月30日中午12:00在全家FamiPort機台、FamiTicket線上購票同步販售，組合內有壓克力複製簽名板、雙面抱枕和特製「LycoReco」咖啡廳圖案對杯，每組2000元，限量200名售完為止，僅此一場絕不加開，粉絲們千萬記得準時搶票。

安濟知佳：

2009年以聲優出道。代表作品有：「莉可麗絲」錦木千束、「吹響吧！上低音號」高坂麗奈、「人渣的本願」安樂岡花火、「SSSS.DYNAZENON」飛鳥川千瀨…等。

若山詩音：

向日葵劇團所屬演員。童星時期曾演出電視劇，現在主要擔任電影和動畫的聲優。代表作品有：「莉可麗絲」井之上瀧奈、「知道天空有多藍的人啊」相生葵、「秘密內幕～女警的反擊～」川合麻依、「SSSS.DYNAZENON」南夢芽…等。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》簡介：

平穩的日子──其底下隱藏著祕密。將犯罪防範於未然的祕密組織──「DA（Direct Attack）」，與旗下的少女特務們──「Lycoris」。人們能過著理所當然的日常生活，都是多虧了她們。

被譽為歷代最強Lycoris的菁英──錦木千束，以及資質優秀但另有隱情的Lycoris──井之上瀧奈，她們工作的咖啡廳「LycoReco」也是其中一個分部。舉凡咖啡或甜點的點餐、照顧小孩子、代買東西以及當外國人的日文老師等等，這裡接受的請求，盡是些不像「Lycoris」會做的事情。千束個性自由隨性又樂天，且奉行和平主義；瀧奈個性冷酷且奉行效率主義，性格天差地遠的兩人將把每一天都搞得天翻地覆！

《Lycoris Recoil莉可麗絲》聲優見面會 活動時間：2023年01月29日（日）10:30-12:00 活動地點：南港展覽館一館 台北國際動漫節大會A舞台（115台北市南港區經貿二路1號） 聲優活動套裝組：2,000 元（含A舞台活動門票、典藏紀念-壓克力複製簽名版、雙面抱枕和特製「LycoReco」咖啡廳圖案對杯） 購票時間：12月30日中午12:00開賣，售完為止。 購票通路：全家 FamiPort 機台、FamiTicket 線上購票 活動限額：200 名

壓克力複製簽名板 (不含木架)。木棉花提供

雙面抱枕。木棉花提供

「井之上瀧奈」若山詩音。木棉花提供