快訊

一起哭過、笑過2022年 超有感大事件你忘了嗎？

為次世代疫苗再嗆衛福部 郭台銘：台灣家長也是BNT業務

中國大陸將解禁！港媒：1月3日放寬入境隔離措施至「0+3」

春節圍爐商機爆發 盆菜、帝王蟹都成圍爐宴主角

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新天地以台菜料理為基底，推出6人份「錢兔似錦年菜」與 10人份「玉兔迎春年菜」，都是除夕當天現做。圖／新天地提供
新天地以台菜料理為基底，推出6人份「錢兔似錦年菜」與 10人份「玉兔迎春年菜」，都是除夕當天現做。圖／新天地提供

疫情陰霾遠離，消費復甦，台中市餐飲業者近日生意興隆，連帶也使得春節圍爐商機爆發，包括新天地、好運來和新開張的李方艾美酒店，都傳來除夕圍爐宴訂席熱絡的消息。業者也有備而來，包括盆菜、帝王蟹都成圍爐宴主打特色。

新天地餐廳說，根據市場調查，近4成家庭傾向購買現成年菜，口味選擇上以「經典台菜」最受青睞，「佛跳牆」、「全魚、全雞料理」及「長年芥菜」都具代表性，鮑魚、龍蝦、花膠、紅蟳、干貝等高價食材更是明星菜色。

新天地以台菜料理為基底，推出6人份「錢兔似錦年菜」與 10人份「玉兔迎春年菜」，都是除夕當天現做，民眾只需在除夕當天到店自取，回家後3分鐘即可上桌，已優惠預購中。

阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心在菜色上推陳出新，特別研發出「好運鴻福盆菜」，標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」，盆內集結了原隻鮑魚、滷雞腿、花菇、燒鵝、鮮竹筍、白蝦及燒臘等16種豐富美味；分別以燉、燜烹調，再結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，料豐味美。

另外，好運來洲際宴展中心除夕當天還特別安排了祥獅獻瑞獻、氣球魔幻劇場、兔女郎秀、樂團獻藝等熱鬧的迎春活動，讓消費者可以一邊吃飯一邊看表演。

台中李方艾美酒店推出「帝王級圍爐宴-帝王蟹三吃」，除了有來自2.5公斤以上日本北海道的活帝王蟹，菜單還包括乳豬、烤鴨、海中寶、鮑魚等豪華食材。酒店表示，因為是星級飯店，因為看好高端客層商機，推出有別於一般年夜飯的帝王蟹。

酒店說，帝王除夕圍爐宴由香港籍中餐行政主廚李錦培領軍，用乳豬、烤鴨、烏魚子、油雞腿、蜜汁叉燒，頭盤鴻運乳豬迎賓集等道地港式功夫燒臘拉開序曲，同時選用3公斤以上土雞，以上湯煨煲8小時的菜膽燉海中寶，掀開湯蓋時清澈的金黃雞湯香氣撲鼻而來，口感清爽卻有層次豐富的濃郁滋味，並在暖胃後迎接接下來的帝王宴重頭戲。

帝王蟹選用來自2.5公斤以上日本北海道的活帝王蟹，蟹腳以蒜蒸保留鮮美原味；關節及末梢部位加入干貝、鮮蚵、蝦仁等端出第二道湯泡飯。風味濃郁的蟹膏加入新鮮南瓜泥成為第三道帝王蟹膏南瓜蒸蛋。最後再來一顆經典港式避風塘脆皮活鮑魚，酥脆的外皮微辣的口感，適合跟家人舉杯歡慶。

帝王除夕圍爐宴5人起桌，每人4680，包廂10人起桌每人4880，加贈格蘭利威首席三桶12年威士忌一瓶，都需加百分之10服務費。

阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心在菜色上推陳出新，特別研發出「好運鴻福盆菜」，標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」。記者黃寅／攝影
阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心在菜色上推陳出新，特別研發出「好運鴻福盆菜」，標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」。記者黃寅／攝影

除夕 酒店 年菜

延伸閱讀

新鮮就是好吃 蘇澳區漁會推春節限量海鮮禮盒 搶買要快

媽祖加持！仕高利達聯名新港奉天宮 推出2023春節禮盒

高鐵春節搶票4分鐘內10萬6000餘張車票訂位 1小時售近60萬張

小三通春節前復航有望？ 薛瑞元：由陸委會公布

相關新聞

春節圍爐商機爆發 盆菜、帝王蟹都成圍爐宴主角

疫情陰霾遠離，消費復甦，台中市餐飲業者近日生意興隆，連帶也使得春節圍爐商機爆發，包括新天地、好運來和新開張的李方艾美酒店...

整座城市都浪漫！挑鑽戒品下午茶 台北最佳求婚點在這

迎接幸福美好的2023年，婚嫁鑽飾品牌推出讓人無法抗拒的浪漫提案，將甜蜜愛意佈滿整個城市。台灣最大婚戒品牌亞立詩（ALU...

新鮮就是好吃 蘇澳區漁會推春節限量海鮮禮盒 搶買要快

宜蘭蘇澳區漁會因應春節家戶年貨所需，今天推出鱻宴海鮮禮盒及午鯖の禮盒，品質上嚴加把關，尚鮮好吃，即日起搶購優惠價，鱻宴海...

口罩令鬆綁 國內大廠滿單 另有業者推防霾口罩搶市

疫情趨緩，口罩令本月起鬆綁，戶外可脫口罩，國內口罩大廠中國衛生材料生產中心（CSD中衛）銷量未減，至明年第一季滿單，還有...

超越對蛋捲的想像 大武山牧場打造療癒系雙口味蛋入蛋捲

蛋捲，是男女老幼都喜愛且熟悉不過的零食，聽到這個詞都能隨時想起記憶中的蛋奶香和無法抗拒的涮嘴口感。如此樸實平凡的蛋捲可以...

卡通兔聯名迎春！BOSS X華納賓尼兔、GIVENCHY X迪士尼

新春佳節即將到來，2023年也正是農曆兔年，是該換上洋洋喜氣新裝慶賀農曆新年。德國時尚男女裝BOSS與華納兄弟探索全球消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。