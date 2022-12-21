春節圍爐商機爆發 盆菜、帝王蟹都成圍爐宴主角

疫情陰霾遠離，消費復甦，台中市餐飲業者近日生意興隆，連帶也使得春節圍爐商機爆發，包括新天地、好運來和新開張的李方艾美酒店，都傳來除夕圍爐宴訂席熱絡的消息。業者也有備而來，包括盆菜、帝王蟹都成圍爐宴主打特色。

新天地餐廳說，根據市場調查，近4成家庭傾向購買現成年菜，口味選擇上以「經典台菜」最受青睞，「佛跳牆」、「全魚、全雞料理」及「長年芥菜」都具代表性，鮑魚、龍蝦、花膠、紅蟳、干貝等高價食材更是明星菜色。

新天地以台菜料理為基底，推出6人份「錢兔似錦年菜」與 10人份「玉兔迎春年菜」，都是除夕當天現做，民眾只需在除夕當天到店自取，回家後3分鐘即可上桌，已優惠預購中。

阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心在菜色上推陳出新，特別研發出「好運鴻福盆菜」，標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」，盆內集結了原隻鮑魚、滷雞腿、花菇、燒鵝、鮮竹筍、白蝦及燒臘等16種豐富美味；分別以燉、燜烹調，再結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，料豐味美。

另外，好運來洲際宴展中心除夕當天還特別安排了祥獅獻瑞獻、氣球魔幻劇場、兔女郎秀、樂團獻藝等熱鬧的迎春活動，讓消費者可以一邊吃飯一邊看表演。

台中李方艾美酒店推出「帝王級圍爐宴-帝王蟹三吃」，除了有來自2.5公斤以上日本北海道的活帝王蟹，菜單還包括乳豬、烤鴨、海中寶、鮑魚等豪華食材。酒店表示，因為是星級飯店，因為看好高端客層商機，推出有別於一般年夜飯的帝王蟹。

酒店說，帝王除夕圍爐宴由香港籍中餐行政主廚李錦培領軍，用乳豬、烤鴨、烏魚子、油雞腿、蜜汁叉燒，頭盤鴻運乳豬迎賓集等道地港式功夫燒臘拉開序曲，同時選用3公斤以上土雞，以上湯煨煲8小時的菜膽燉海中寶，掀開湯蓋時清澈的金黃雞湯香氣撲鼻而來，口感清爽卻有層次豐富的濃郁滋味，並在暖胃後迎接接下來的帝王宴重頭戲。

帝王蟹選用來自2.5公斤以上日本北海道的活帝王蟹，蟹腳以蒜蒸保留鮮美原味；關節及末梢部位加入干貝、鮮蚵、蝦仁等端出第二道湯泡飯。風味濃郁的蟹膏加入新鮮南瓜泥成為第三道帝王蟹膏南瓜蒸蛋。最後再來一顆經典港式避風塘脆皮活鮑魚，酥脆的外皮微辣的口感，適合跟家人舉杯歡慶。