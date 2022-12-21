整座城市都浪漫！挑鑽戒品下午茶 台北最佳求婚點在這

迎接幸福美好的2023年，婚嫁鑽飾品牌推出讓人無法抗拒的浪漫提案，將甜蜜愛意佈滿整個城市。台灣最大婚戒品牌亞立詩（ALUXE），婚鑽戒與輕珠寶深受年輕消費者喜愛，自即日起至1月3日止，於忠孝大安門市推出快閃餐車，免費提供美國加州知名鬆餅店IHOP的獨家限定鬆餅，在體驗浪漫珠寶的同時也能享受貴婦等級的下午茶。日系婚戒領導品牌I-PRIMO，為慶祝來台15周年，日前於台北兒童新樂園盛大舉辦親子家庭日與求婚儀式的雙主打的「幸福節」活動，自即日起至明年三月期間，到門市購戒出示於兒童新樂園拍下的情侶求婚照，還能獲贈專屬好禮。

亞立詩為迎接幸福的聖誕節與跨年，在快閃餐車限定期間內，將免費提供美國加州IHOP獨家限定鬆餅、PAUL法師甜點及各式酒品與咖啡。招牌甜點是IHOP的獨家限定鬆餅，除了草莓雪蓋口味，還有WESTWOOD主廚創意發想的鹹甜口味法式魚卵鬆餅，讓人一口沉浸在鬆軟幸福中。除了現做小鬆餅，現場也提供法國巴黎百年法式甜點店PAUL的蛋糕與甜點，以及法國氣泡香檳。

亞立詩最受歡迎的迪士尼婚嫁系列也將自即日起至2023年1月14日期間，進駐台北捷運板南線與淡水信義線的列車，以夢幻幸福列車呼應新北耶誕城的迪士尼主題。創意列車將聚焦浪漫的仙杜瑞拉系列與最受歡迎的經典米奇系列，除了車廂把手裝飾求婚鑽戒，地上有命定玻璃鞋、窗貼上也貼滿告白金句，若按指示完成指定任務，就有機會抽中迪士尼婚嫁系列50分鑽戒一只。