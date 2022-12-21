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新鮮就是好吃 蘇澳區漁會推春節限量海鮮禮盒 搶買要快

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
使用鱻宴海鮮禮盒烹調的幾道海鮮料理，適合春節時親友享用。記者戴永華／攝影
使用鱻宴海鮮禮盒烹調的幾道海鮮料理，適合春節時親友享用。記者戴永華／攝影

宜蘭蘇澳區漁會因應春節家戶年貨所需，今天推出鱻宴海鮮禮盒及午鯖の禮盒，品質上嚴加把關，尚鮮好吃，即日起搶購優惠價，鱻宴海鮮禮盒每盒2580元，限量2000盒；另有午仔魚與鯖魚的午鯖の禮盒，也是優惠價每盒999元，賣完就沒了。

蘇澳區漁會嚴選的鱻宴海鮮集錦禮盒，內容物包括白鯧、生鮮干貝、 白帶魚卷、白腹鯖魚片、鮮甜軟絲、扁鱈大比目魚、霸王白蝦、飛魚卵香腸共8大項，新鮮澎湃，美味佳餚一次購足，原價每盒2880元，搶鮮購優惠價2580，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名，每人1盒享九折優惠，名額有限、先購先贏。

至於午鯖の禮盒，包含白腹鯖魚片12片及午仔魚3片，原價1180元，限量優惠價999元。蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，內行人俗稱的扁仔青飛，也就是白腹鯖魚片，油脂豐厚且用純海水養殖午仔魚，午仔魚生長慢，肉質鮮美，細膩爽口，脂肪厚度超過10% ，高出一般魚類甚多，容易烹調，不管是鹽烤、清蒸好料理都好吃。

總幹事陳春生表示，近來白帶魚及午仔魚的出口管道受阻，回歸國人使用，品嘗新鮮好吃的魚正是時候，這次漁會嚴選的白帶魚使用一支釣捕捉，魚體受傷較小，肉質嫩，之前他們在台北花博參加展售時，端上現炸的鹽酥白帶魚片，幾乎被秒殺搶食一空。

蘇澳區漁會配合春節宅配，出貨日期是1月3日至11日，例假日除外，漁會出貨後，消費者大約2至3天可以取到貨，預購服務專線（03）9972808。

鱻宴海鮮禮盒的8種內容物，新鮮澎湃，美味佳餚一次購足。記者戴永華／攝影
鱻宴海鮮禮盒的8種內容物，新鮮澎湃，美味佳餚一次購足。記者戴永華／攝影
清蒸的白帶魚卷淋上將醬汁，美味可口。記者戴永華／攝影
清蒸的白帶魚卷淋上將醬汁，美味可口。記者戴永華／攝影
蘇澳區漁會理事長蔡源龍端上嚴選白帶魚卷，沒有魚刺且肉質細膩。記者戴永華／攝影
蘇澳區漁會理事長蔡源龍端上嚴選白帶魚卷，沒有魚刺且肉質細膩。記者戴永華／攝影
蘇澳區漁會嚴選海鮮，烹煮出來的美食美味就是好吃。記者戴永華／攝影
蘇澳區漁會嚴選海鮮，烹煮出來的美食美味就是好吃。記者戴永華／攝影

蘇澳 海鮮 春節

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