快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

卡通兔聯名迎春！BOSS X華納賓尼兔、GIVENCHY X迪士尼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列形象廣告。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列形象廣告。圖／BOSS提供

新春佳節即將到來，2023年也正是農曆兔年，是該換上洋洋喜氣新裝慶賀農曆新年。德國時尚男女裝BOSS與華納兄弟探索全球消費性產品事業部攜手合作，推出以Looney Tunes經典卡通角色全球最知名的卡通兔子賓尼兔和他的朋友們為主角的獨家聯名系列。而紀梵希（GIVENCHY）則是攜手歡慶創立100周年的華特迪士尼公司，推出以幸運兔奧斯華（Oswald the Lucky Rabbit）為主角的限量版高級聯名系列和全新動畫影片，慶祝農曆新年和迪士尼的百年傳奇。

Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列糅合超人氣卡通形象與BOSS經典廓形。賓尼兔和他的朋友們，與象徵喜慶好運的紅色等傳統春節元素相結合，多款趣味標語、金色胡蘿蔔、萌兔圖案、BOSS Logo、和monogram，以圖案、印花、徽章裝飾與刺繡的方式出現在一系列運動服、針織衫及夾克外套等男女單品上。喜氣洋洋的紅色與金色大膽地融入黑白基本款上，男女可共穿的中性剪裁棒球外套玩轉材質拼接、紅色絨面搭配黑色皮革細節、還有可雙面穿的連帽拉鍊防風夾克，以及裝飾賓尼兔與蘿拉兔圖紋針織毛衣、刺繡細節襯衫及繡徽運動裝等。此形象廣告由BOSS品牌代言人、游泳奧運金牌選手汪順演繹休閒造型，與洋溢著青春活力的三五好友間相互擊掌、熱情擁抱、分享紅包等年味滿滿的慶賀氛圍。

華特迪士尼公司於2023年慶祝100周年，Givenchy與迪士尼合作以幸運兔奧斯華限量系列迎接吉祥兔年。奧斯華不但是米奇老鼠前身，更是角色動畫史上開創先河的首個原創角色。Givenchy創意總監Matthew M. Williams，結合奧斯華的淘氣活潑個性與獨特美學視野，女裝藍白色棒球外套衣袖上印有Givenchy和Paris字樣，與幸運兔奧斯華向女朋友Ortensia獻花的圖案互相映襯。亮紅色鬆身襯衫和運動短褲套裝，則印上在馬背上盡情高歌的奧斯華印花。 此外，奧斯華與女朋友的圖案以塗鴉風格與繽紛色彩融入時尚牛仔服飾細節。各色紮染T裇傳遞愛的信息和巴黎的夢幻美景，而連帽衣、背心和運動褲則將4G標誌融入心形圖案之中。

Givenchy更與華特迪士尼動畫工作室及知名美術指導兼攝影師Julian Klincewicz合作，為這次合作企劃和奧斯華的環球旅程製作一 段混合現實短片，打造一趟獨一無二的環球旅程，請來多位時尚名人共同演出，與奧斯華一同從洛杉磯的El Capitan Theatre出發，途經上海、紐約、東京，最後抵達巴黎的Givenchy工作室。

Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列。圖／紀梵希提供
Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列。圖／紀梵希提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色運動長褲，7900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色運動長褲，7900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色高筒球鞋，10,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色高筒球鞋，10,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列，棒球外套飾以四分音符和八分音符。圖／紀梵希提供
Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列，棒球外套飾以四分音符和八分音符。圖／紀梵希提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色圖紋針織毛衣，10,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色圖紋針織毛衣，10,900元。圖／BOSS提供
Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列，圖／紀梵希提供
Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列，圖／紀梵希提供
Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列。圖／紀梵希提供
Givenchy與迪士尼合作、以幸運兔奧斯華為主角的全新限量系列。圖／紀梵希提供
奧斯華與女朋友的圖案亦會融入Givenchy時尚牛仔服飾的細節當中，結合塗鴉風格與繽紛色彩。圖／紀梵希提供
奧斯華與女朋友的圖案亦會融入Givenchy時尚牛仔服飾的細節當中，結合塗鴉風格與繽紛色彩。圖／紀梵希提供

迪士尼 卡通 動畫

延伸閱讀

從交界地穿越希臘神話！雙廚玩家讓《艾爾登法環》NPC現身《黑帝斯》經典場景

世足賽／無黑人球員遭質疑 阿根廷神回：我們不是迪士尼電影

迪士尼彩繪機在這裡！機內紙杯、頭墊布統統都是迪士尼

辣妹穿細肩帶小可愛「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上

相關新聞

超越對蛋捲的想像 大武山牧場打造療癒系雙口味蛋入蛋捲

蛋捲，是男女老幼都喜愛且熟悉不過的零食，聽到這個詞都能隨時想起記憶中的蛋奶香和無法抗拒的涮嘴口感。如此樸實平凡的蛋捲可以...

卡通兔聯名迎春！BOSS X華納賓尼兔、GIVENCHY X迪士尼

新春佳節即將到來，2023年也正是農曆兔年，是該換上洋洋喜氣新裝慶賀農曆新年。德國時尚男女裝BOSS與華納兄弟探索全球消...

藏壽司「三麗鷗扭蛋」超萌！和服Kitty、布丁狗大變身

粉絲們準備好了嗎？藏壽司本次攜手三麗鷗，自1月4日至2月28日期間，限時推出「藏壽司x三麗鷗系列扭蛋」，包括有Hello...

圓山大飯店「覓到酒吧」開幕 連接東密道首度夜間開放

台北圓山大飯店「覓到酒吧」明（22）日正式開幕，所有客人於開幕季憑「覓到酒吧入場手環」（550元/人，原價880元/人）...

全家斜槓開精品咖啡店 Let’s Café PLUS首店插旗中山

超商賣咖啡不稀奇，全家便利商店宣布玩更大，直接在台北中山商圈開咖啡廳！首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS...

宋柏緯、許路兒都愛用？英倫風格紋包台南入手這裡買

同樣的色彩或輪廓，紋路總能為視覺帶來感受與變化。一向以經典格紋見長的Burberry甫為台南新光三越新天地專門店完成改裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。