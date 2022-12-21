卡通兔聯名迎春！BOSS X華納賓尼兔、GIVENCHY X迪士尼

新春佳節即將到來，2023年也正是農曆兔年，是該換上洋洋喜氣新裝慶賀農曆新年。德國時尚男女裝BOSS與華納兄弟探索全球消費性產品事業部攜手合作，推出以Looney Tunes經典卡通角色全球最知名的卡通兔子賓尼兔和他的朋友們為主角的獨家聯名系列。而紀梵希（GIVENCHY）則是攜手歡慶創立100周年的華特迪士尼公司，推出以幸運兔奧斯華（Oswald the Lucky Rabbit）為主角的限量版高級聯名系列和全新動畫影片，慶祝農曆新年和迪士尼的百年傳奇。

Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列糅合超人氣卡通形象與BOSS經典廓形。賓尼兔和他的朋友們，與象徵喜慶好運的紅色等傳統春節元素相結合，多款趣味標語、金色胡蘿蔔、萌兔圖案、BOSS Logo、和monogram，以圖案、印花、徽章裝飾與刺繡的方式出現在一系列運動服、針織衫及夾克外套等男女單品上。喜氣洋洋的紅色與金色大膽地融入黑白基本款上，男女可共穿的中性剪裁棒球外套玩轉材質拼接、紅色絨面搭配黑色皮革細節、還有可雙面穿的連帽拉鍊防風夾克，以及裝飾賓尼兔與蘿拉兔圖紋針織毛衣、刺繡細節襯衫及繡徽運動裝等。此形象廣告由BOSS品牌代言人、游泳奧運金牌選手汪順演繹休閒造型，與洋溢著青春活力的三五好友間相互擊掌、熱情擁抱、分享紅包等年味滿滿的慶賀氛圍。

華特迪士尼公司於2023年慶祝100周年，Givenchy與迪士尼合作以幸運兔奧斯華限量系列迎接吉祥兔年。奧斯華不但是米奇老鼠前身，更是角色動畫史上開創先河的首個原創角色。Givenchy創意總監Matthew M. Williams，結合奧斯華的淘氣活潑個性與獨特美學視野，女裝藍白色棒球外套衣袖上印有Givenchy和Paris字樣，與幸運兔奧斯華向女朋友Ortensia獻花的圖案互相映襯。亮紅色鬆身襯衫和運動短褲套裝，則印上在馬背上盡情高歌的奧斯華印花。 此外，奧斯華與女朋友的圖案以塗鴉風格與繽紛色彩融入時尚牛仔服飾細節。各色紮染T裇傳遞愛的信息和巴黎的夢幻美景，而連帽衣、背心和運動褲則將4G標誌融入心形圖案之中。