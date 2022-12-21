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藏壽司「三麗鷗扭蛋」超萌！和服Kitty、布丁狗大變身
粉絲們準備好了嗎？藏壽司本次攜手三麗鷗，自1月4日至2月28日期間，限時推出「藏壽司x三麗鷗系列扭蛋」，包括有Hello Kitty、布丁狗，大耳狗喜拿、美樂蒂等角色現身，還有「「和風凱蒂鮮度君吊飾」特賞，等著粉絲來蒐集。
能夠讓壽司在轉台上維持新鮮的「鮮度君」，乃是藏壽司的招牌專利設計。本次藏壽司與三麗鷗的聯名扭蛋中，共有5款「鮮度君吊飾」，將鮮度君與壽司比例縮小呈現，上蓋還特別設計成三麗鷗的經典角色造型，包括有凱蒂熟成鮪魚、布丁狗玉子燒、美樂蒂生鮭魚、大耳狗喜拿鮮蝦，以及命中率僅有1/500的特賞款「和服凱蒂」。
除此之外，還有4款「磁鐵書籤」，讓Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗及大耳狗，化身成為富士山、不倒翁、小福槌、鏡餅等日本代表性開運圖樣，帶來充滿日式風格的開春祝福。同時也有4款「壓克力吊飾」，讓角色們換上日式傳統和服，創造道地日本風情。
自即日起，藏壽司也推出「西京漬鰈魚」、「柚子蘿蔔泥燒鯖魚」、「玉子燒天婦羅」等品項，每盤40元。即日起至1月16日期間，還有期間限定的「草莓千層蛋糕」登場，每份80元。
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