宋柏緯、許路兒都愛用？英倫風格紋包台南入手這裡買

同樣的色彩或輪廓，紋路總能為視覺帶來感受與變化。一向以經典格紋見長的Burberry甫為台南新光三越新天地專門店完成改裝，店裝除了與名建築師Vincenzo De Cotiis一同打造室內設計，將經典格紋融入空間設計，Burberry並推出融合品牌「戰馬騎士」圖騰的期間限定的魔幻佳節賀卡，讓心意跨越地理限制，遞傳冬日中格外珍惜的暖心祝福。

Burberry最經典的格紋透過金屬網格化，在交錯之際，排列出規律、光鮮亮麗、輕巧時髦的都會感；而品牌創辦人Thomas Burberry姓名縮寫的TB花押字也點綴於牆面，成為Burberry台中新光三越新天地專門店的獨特視覺；一旦踏入空間中，從男女裝、經典風衣、外套與配件，都在店中完整陳列，最特別的更有女性最愛的鞋履區，將蜜金色絨面布料由牆面延伸至舒適沙發，呈現輕奢、愉悅的完整感受。

冬日最討喜的保暖單品圍巾並有著水晶徽標桑蠶絲窄版圍巾、花押字喀什米爾提花圍巾馬勒棕色款、花押字喀什米爾提花圍巾淺沙色款、特大格紋喀什米爾圍巾米色款、動物王國印花桑蠶絲方巾...等多樣化選擇；另外像是日前為男星宋柏緯、氣質女星許路兒穿戴造型的格紋男女包款，亦不失為犒賞自己或另一半的年末禮物之選。