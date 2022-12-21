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夠熱血！CITIZEN聯手藍天使特技隊 打造「大黃蜂」飛行表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN與藍天使特技飛行隊再次攜手，則採用現行表演的機種F/A-18為靈感，創造出搶眼度十足的新飛行表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN與藍天使特技飛行隊再次攜手，則採用現行表演的機種F/A-18為靈感，創造出搶眼度十足的新飛行表。圖／CITIZEN提供

如同湯姆克魯斯主演的超賣座電影《捍衛戰士：獨行俠》一樣，隸屬於美國海軍下，另有一個歷史悠久的藍天使特技飛行隊（Blue Angels），由來自海軍與海軍陸戰隊的頂尖飛行員組成。在過去，CITIZEN就曾與藍天使特技飛行隊合作過，推出的限定表款，備受消費者喜愛。今年，雙單位再次攜手，則採用現行表演的機種F/A-18為靈感，創造出搶眼度十足的新飛行表。

藍天使特技飛行中隊目前在表演時，使用了被暱稱為「大黃蜂」的F/A-18軍機，這正巧也是電影《捍衛戰士：獨行俠》中所使用的機種，對軍事迷與影迷來說都不太陌生。而CITIZEN此次與藍天使特技飛行中隊聯名表款，便利用了大黃蜂軍機為靈感，將其專屬藍、黃色裝飾在外觀，並將儀表板概念複製到整個表盤設計，有著搶眼度十足的造型。而且這款表搭載光動能全球電波對時U680機芯，具備精準、便利對時機能，雙顯液晶螢幕還可呈現1/100秒的碼表計時，更能夠透過螢幕調整43個城市時區，包含了「TPE UTC+8」。同時表盤上及背底蓋皆有象徵藍天使特技飛行隊的 「Blue Angels」印記，展現軍表風格。

覺得飛行表的複雜功能看得眼花撩亂？Orient則有Neo Classic Sports系列新運動腕表推出，不僅沿襲了品牌60年代的經典表款元素，更有著運動和防水現代技術與性能。Orient結合了King Diver系列表盤中方格塊狀的刻度與較粗的夜光指針，以及World Map系列的獨特「鮑魚」型表殼，並可透過四點鐘位置的表冠調整內表圈，成為可計時或當作兩地時間的功能。提供受歡迎的青銅色與黑色表殼為主，擁有防水深度200公尺的性能，且搭載自製F6922自動上鍊機芯。值得一提的是，當中的黑色款，時標更為彩虹配色，凸顯了高對比，讓人忍不住想多看幾眼。

CITIZEN PROMASTER outdoor系列JY8125-54L腕表，精鋼表殼、表鍊，台灣限量30只，約30,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER outdoor系列JY8125-54L腕表，精鋼表殼、表鍊，台灣限量30只，約30,900元。圖／CITIZEN提供

Orient Neo Classic Sports系列RA-AA0E06B腕表，鍍青銅色精鋼表殼，17,500元。圖／Orient提供
Orient Neo Classic Sports系列RA-AA0E06B腕表，鍍青銅色精鋼表殼，17,500元。圖／Orient提供

CITIZEN PROMASTER outdoor系列JY8127-59E腕表，鍍黑精鋼表殼、表鍊，台灣限量50只，約32,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER outdoor系列JY8127-59E腕表，鍍黑精鋼表殼、表鍊，台灣限量50只，約32,900元。圖／CITIZEN提供

Orient Neo Classic Sports系列RA-AA0E07B腕表，鍍黑精鋼表殼，全球限量2,000只，18,000元。圖／Orient提供
Orient Neo Classic Sports系列RA-AA0E07B腕表，鍍黑精鋼表殼，全球限量2,000只，18,000元。圖／Orient提供

海軍 電影 美國 湯姆克魯斯

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