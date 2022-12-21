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婚紗走入生活！LeToii日常百搭訂製 林莉跨足電商選品

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供

婚紗可能是每位女孩一生一次的重要服裝，但不見得人生就只能走進婚紗店這麼一次。集結20年國際高級訂製服資深團隊的婚紗品牌𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫，推出全新2023年訂製服，除了迷人優雅的高級訂製婚紗系列「Moonlight Croon 月下曲」，也首次以完整的概念呈現出全新的日常訂製服系列「Années Folles瘋靡巴黎」，可拆組的設計巧思，任何場合都能完美駕馭。國內頂級設計師林莉同名婚紗品牌，即日起與統一集團旗下的博客來合作，打造LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館，提供消費者結婚及送禮的精品新選擇。

𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫在2020年開始，首度針對需要出席喜宴、活動等重要場合的需求，推出日常訂製設計，並於今年初發表首個日常訂製之作。品牌日前發表全新2023年訂製服系列共10款設計，以歷史悠久的浪漫花都巴黎為靈感，將1920年代充滿藝術氣息與派對活動的氛圍融入日常訂製的設計，長袖與羅馬領打造復古式優雅韻味，手縫珠鑽亮片、羽毛，搭配灑落在黑色透膚細紗與粉色軟紗上，多款緞面長裙襬、大蝴蝶結、荷葉邊裝飾、或是裝飾袖口的多層硬紗，都採用可拆組的設計，讓一件訂製服可以多次穿著也不顯突兀。

而𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023全新高級訂製婚紗系列「Moonlight Croon 月下曲」，則以法國印象派作曲大師德布西（Claude Debussy）的名作「月光」（ Suite Bergamasque - Clair de Lune）為靈感，以輕柔的白紗捕捉朦朧的月影，呈現若隱若現的肌膚，而環繞明月的光暈則啟發如月光般皎潔的緞綢禮服設計，輔以繁複的疊紗，以傳統法式高級訂製工法層層堆疊出不同輪廓，其中還有幾套設計在胸前裝飾手工水晶與鑽飾刺繡，需上百工時製作，勾勒出月夜下花草露珠的透亮晶瑩。

在博客來內開設的全新LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館，是由設計師的女兒Melodie擔任主理，館內九成為獨家選品，不但推薦給新娘或是喜宴送禮，平常遷居入住、或生日過節也都非常適合，其中包括許多深受國際肯定的台灣在地優秀廠商，例如蕾絲品牌David's Angel，就是連英國凱特王妃的婚紗也選用的蕾絲。旗艦館也針對喜歡收藏餐瓷水晶的台灣消費者，推出現今義大利最古老的名瓷品牌Ginori，以及來自奧地利、已有200年悠久歷史的水晶品牌Lobmeyr，都是深受到歐洲皇室青睞的博物館典藏之作。除此之外，近期話題瑞典頂級床具海絲騰（Hästens），更提供博客來會員獨家8折的購床優惠！在實體店經銷7年的西班牙進口高級手工訂製禮服品牌Isabel Sanchis，也將透過網路旗艦店販售，是大尺碼女孩的福音。

𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023高級訂製婚紗系列月下曲。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023高級訂製婚紗系列月下曲。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
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𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023高級訂製婚紗系列月下曲。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
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𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023高級訂製婚紗系列月下曲。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
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LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館販售、義大利最古老名瓷品牌Ginori。圖／Floralia Decor花樂雅堂提供
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𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023高級訂製婚紗系列月下曲。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
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𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023日常訂製服系列瘋靡巴黎。圖／𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫提供
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