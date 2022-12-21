婚紗走入生活！LeToii日常百搭訂製 林莉跨足電商選品

婚紗可能是每位女孩一生一次的重要服裝，但不見得人生就只能走進婚紗店這麼一次。集結20年國際高級訂製服資深團隊的婚紗品牌𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫，推出全新2023年訂製服，除了迷人優雅的高級訂製婚紗系列「Moonlight Croon 月下曲」，也首次以完整的概念呈現出全新的日常訂製服系列「Années Folles瘋靡巴黎」，可拆組的設計巧思，任何場合都能完美駕馭。國內頂級設計師林莉同名婚紗品牌，即日起與統一集團旗下的博客來合作，打造LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館，提供消費者結婚及送禮的精品新選擇。

𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫在2020年開始，首度針對需要出席喜宴、活動等重要場合的需求，推出日常訂製設計，並於今年初發表首個日常訂製之作。品牌日前發表全新2023年訂製服系列共10款設計，以歷史悠久的浪漫花都巴黎為靈感，將1920年代充滿藝術氣息與派對活動的氛圍融入日常訂製的設計，長袖與羅馬領打造復古式優雅韻味，手縫珠鑽亮片、羽毛，搭配灑落在黑色透膚細紗與粉色軟紗上，多款緞面長裙襬、大蝴蝶結、荷葉邊裝飾、或是裝飾袖口的多層硬紗，都採用可拆組的設計，讓一件訂製服可以多次穿著也不顯突兀。

而𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023全新高級訂製婚紗系列「Moonlight Croon 月下曲」，則以法國印象派作曲大師德布西（Claude Debussy）的名作「月光」（ Suite Bergamasque - Clair de Lune）為靈感，以輕柔的白紗捕捉朦朧的月影，呈現若隱若現的肌膚，而環繞明月的光暈則啟發如月光般皎潔的緞綢禮服設計，輔以繁複的疊紗，以傳統法式高級訂製工法層層堆疊出不同輪廓，其中還有幾套設計在胸前裝飾手工水晶與鑽飾刺繡，需上百工時製作，勾勒出月夜下花草露珠的透亮晶瑩。