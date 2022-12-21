婚紗走入生活！LeToii日常百搭訂製 林莉跨足電商選品
婚紗可能是每位女孩一生一次的重要服裝，但不見得人生就只能走進婚紗店這麼一次。集結20年國際高級訂製服資深團隊的婚紗品牌𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫，推出全新2023年訂製服，除了迷人優雅的高級訂製婚紗系列「Moonlight Croon 月下曲」，也首次以完整的概念呈現出全新的日常訂製服系列「Années Folles瘋靡巴黎」，可拆組的設計巧思，任何場合都能完美駕馭。國內頂級設計師林莉同名婚紗品牌，即日起與統一集團旗下的博客來合作，打造LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館，提供消費者結婚及送禮的精品新選擇。
𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫在2020年開始，首度針對需要出席喜宴、活動等重要場合的需求，推出日常訂製設計，並於今年初發表首個日常訂製之作。品牌日前發表全新2023年訂製服系列共10款設計，以歷史悠久的浪漫花都巴黎為靈感，將1920年代充滿藝術氣息與派對活動的氛圍融入日常訂製的設計，長袖與羅馬領打造復古式優雅韻味，手縫珠鑽亮片、羽毛，搭配灑落在黑色透膚細紗與粉色軟紗上，多款緞面長裙襬、大蝴蝶結、荷葉邊裝飾、或是裝飾袖口的多層硬紗，都採用可拆組的設計，讓一件訂製服可以多次穿著也不顯突兀。
而𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 2023全新高級訂製婚紗系列「Moonlight Croon 月下曲」，則以法國印象派作曲大師德布西（Claude Debussy）的名作「月光」（ Suite Bergamasque - Clair de Lune）為靈感，以輕柔的白紗捕捉朦朧的月影，呈現若隱若現的肌膚，而環繞明月的光暈則啟發如月光般皎潔的緞綢禮服設計，輔以繁複的疊紗，以傳統法式高級訂製工法層層堆疊出不同輪廓，其中還有幾套設計在胸前裝飾手工水晶與鑽飾刺繡，需上百工時製作，勾勒出月夜下花草露珠的透亮晶瑩。
在博客來內開設的全新LinLi Boutique一站式精品選品旗艦館，是由設計師的女兒Melodie擔任主理，館內九成為獨家選品，不但推薦給新娘或是喜宴送禮，平常遷居入住、或生日過節也都非常適合，其中包括許多深受國際肯定的台灣在地優秀廠商，例如蕾絲品牌David's Angel，就是連英國凱特王妃的婚紗也選用的蕾絲。旗艦館也針對喜歡收藏餐瓷水晶的台灣消費者，推出現今義大利最古老的名瓷品牌Ginori，以及來自奧地利、已有200年悠久歷史的水晶品牌Lobmeyr，都是深受到歐洲皇室青睞的博物館典藏之作。除此之外，近期話題瑞典頂級床具海絲騰（Hästens），更提供博客來會員獨家8折的購床優惠！在實體店經銷7年的西班牙進口高級手工訂製禮服品牌Isabel Sanchis，也將透過網路旗艦店販售，是大尺碼女孩的福音。
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