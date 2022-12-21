疫情趨緩餐廳生意好 飯店推出耶誕和跨年餐詢問度高

疫情趨緩後，許多餐廳生意轉好，需事先訂位才能吃得到，業者也搶攻接下來的耶誕和跨年餐商機，多數飯店和餐廳推出特餐，詢問度高，台中海線也有飯店業者安排跨年狂歡派對，有現場音樂陪消費者倒數跨年。

台中震大金鬱金香酒店，迎接試營運第一個耶誕節，大廳已布置耶誕氣氛，於酒店一樓的「禾憶餐酒館Hoi Bistro & Bar」主打摩登歐亞創意料理，為搶攻節慶商機，12月接續推出耶誕自助饗宴及跨年狂歡派對；12月24到25日耶誕節晚餐期間，推出「歐亞繽紛耶誕海陸自助饗宴」，成人每位980元加一成服務費，無限享用，6至12歲兒童每位580元加一成服務費，當月壽星2至10人同行再享88折優惠。

目前也是公司行號準備尾牙春酒的重點季節，疫情趨緩後，訂桌需求明顯成長，麗寶福容大飯店訂席量較去年增加4成，推出可以吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET的「金兔喜迎春尾牙春酒」包套專案，每人不到1600元，同時享受員工旅遊與尾牙春酒聚餐。

麗寶福容大飯店「金兔喜迎春尾牙春酒」即日起至明年3月31日皆可訂席，宴會前三個月支付2成訂金享早鳥優惠，每桌加贈紅酒一瓶，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿45桌再送住宿券一張，訂席還可享樂園舞者迎賓舞等客製化表演活動服務加價購方案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康