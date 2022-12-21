聽新聞
test
0:00 / 0:00
書寫文明新高峰「藝術贊助」系列30年特展兩地巡展中
萬寶龍的「藝術贊助」系列（Patron of Art）書寫工具系列始於1992年起，每年向推動藝術發展的重要歷史人物致敬，以工藝雕琢、將富有文化意涵的符碼還原在微型但立體的鋼筆細節中。30年過去後的2022，萬寶龍帶來該系列的最終章：致敬大不列顛帝國的維多利亞與亞伯特夫婦，並自原廠空運來台該系列的大量經典設計書寫工具，透過小型策展，爬梳30年來該系列譜寫下的重要里程碑。
本次來台的藝術贊助系列書寫工具包含了腓特烈二世、查理大帝、龐巴度夫人、安德魯卡內基、葉卡捷琳娜二世、羅倫佐德麥地奇、亞歷山大大帝、伊麗莎白一世、維多利亞與亞伯特夫婦、法國君主拿破崙（Napoléon）、阿茲特克帝國君主蒙特蘇馬一世、羅馬帝王哈德良（Hadrian）等...全數合計23只。每款鋼筆都以視覺、色彩、圖騰，見證也重現了某位藝術文化名人的生平或特色，限量發行4810只、並從1995年始加入了限量888只的進階工藝款式。
由於本次展出堪稱該系列30年系列之精華，展出規模亦為近年少見之齊全，全數皆為展示品，同時部分已絕版、僅供鑑賞。特展已自即日起於新光三越百貨台中中港店展出、直至12月25日（日）為止，此後將移師新光三越百貨台南新天地，自2023年1月12日（四）起，直至2023年1月29日（日）為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言