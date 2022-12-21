書寫文明新高峰「藝術贊助」系列30年特展兩地巡展中

萬寶龍的「藝術贊助」系列（Patron of Art）書寫工具系列始於1992年起，每年向推動藝術發展的重要歷史人物致敬，以工藝雕琢、將富有文化意涵的符碼還原在微型但立體的鋼筆細節中。30年過去後的2022，萬寶龍帶來該系列的最終章：致敬大不列顛帝國的維多利亞與亞伯特夫婦，並自原廠空運來台該系列的大量經典設計書寫工具，透過小型策展，爬梳30年來該系列譜寫下的重要里程碑。

本次來台的藝術贊助系列書寫工具包含了腓特烈二世、查理大帝、龐巴度夫人、安德魯卡內基、葉卡捷琳娜二世、羅倫佐德麥地奇、亞歷山大大帝、伊麗莎白一世、維多利亞與亞伯特夫婦、法國君主拿破崙（Napoléon）、阿茲特克帝國君主蒙特蘇馬一世、羅馬帝王哈德良（Hadrian）等...全數合計23只。每款鋼筆都以視覺、色彩、圖騰，見證也重現了某位藝術文化名人的生平或特色，限量發行4810只、並從1995年始加入了限量888只的進階工藝款式。