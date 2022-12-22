全家茶葉蛋一顆「調整成13元」消費者大驚！單日聲量破6千 網淚：吃蛋變好奢侈
image source:《DailyView網路溫度計》
文／姜雅馨
日前日本7-11雞蛋價格「一顆5元」掀起台灣PTT鄉民熱烈討論與關注（延伸閱讀：日雞蛋「1顆5元」薪水卻是台灣2倍！眾人跌破眼鏡…專家曝背後原因），不料昨（19）日全家便利商店突宣布將調漲茶葉蛋價格，由一顆10元調整為一顆13元，限店販售的鼎王麻辣茶葉蛋則由一顆18元調整為一顆20元，再次引發網友正反兩面評論。
蛋價成本上漲受不了！10元將買不到全家茶葉蛋
全家便利商店昨日宣布因應雞蛋成本逐年上漲，近年蛋價平均漲幅已近4成，從今（2022）年12月28日起，現煮蛋品項茶葉蛋將由每顆10元調漲為13元，限店販售鼎王麻辣蛋由每顆18元調漲為20元，此次也是全家時隔7年調整現煮蛋價格。
全家另外為感謝消費者支持，表示12月28日起至明（2023）年2月7日仍持續進行現行指定飲品加1元即獲茶葉蛋活動，APP隨買跨店取也推出茶葉蛋10顆100元、實體店鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠給予消費者。
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其他超商是否跟進全家茶葉蛋漲價？
據《CTWANT》報導，統一超商對於茶葉蛋是否跟進漲價回應，「目前無相關規劃，7-ELEVEN持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求」，萊爾富透露「目前雞蛋成本逐年上漲。內部亦會觀察蛋價趨勢並研議中」，OK便利商店則表示「目前茶葉蛋販售價格為10元，依照滿足消費者需求維持價格平衡，後續持續觀察市場變化進行調整」。
image source:翻攝FB／全家FamilyMart
全家茶葉蛋調漲聲量單日破千！網友緩頰：13元算佛心
全家茶葉蛋漲價消息曝光也引起討論，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近二日「全家茶葉蛋」聲量趨勢，可見12月19日因為全家便利商店宣布茶葉蛋、鼎王麻辣蛋漲價，導致網路聲量一天之內就飆升6,284筆，昔日銅板美食調漲也讓PTT鄉民留言，「震撼蛋」、「聽說在台灣吃茶葉蛋是一件奢侈的事」、「遙想之前還有5元時期，再來6元、8元、10元」、「薪水沒有漲30％」，不過也有網友表示「高雄早餐店荷包蛋都要15元了，13元真佛心」、「小吃店的滷蛋大多也調到15元了」、「加蛋都要15元了，茶葉蛋還在13元，可以了啦」。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月18日至2022年12月19日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全家茶葉蛋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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