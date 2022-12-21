《財閥家的小兒子》五星爆紅零食 與宋仲基同款開吃

近期韓網熱議復仇劇《財閥家的小兒子》由韓劇男神宋仲基出演，旋即奪下年度收視冠軍寶座。劇中宋仲基的絕佳搭檔在慶祝勝利與討論投資項目時，屢次開吃Aroma Truffle黑松露洋芋片，深陷於黑松露的魅力中停不下來，同款洋芋片全亞洲更已銷售突破百萬包。

今年歲末，Aroma Truffle帶著全新風味「黑松露煙燻洋芋片」華麗登場，以純手工方式100%燃燒燻製山核桃木，讓其獨特香氣附著於厚切波浪洋芋片上，並將頂級義大利黑松露、槲寄生手動攪拌，融合馥郁木質調香氣於其中，創新口味於台灣獨家官方電商平台販售，售價295元。

此外，因應歲末歡聚派對需求漸增，Aroma Truffle同步推出多款與劇中相同派對零食組合，即起祭出韓劇組合優惠，包含尹炫優最愛優惠價840元、復仇之路必備優惠價1,375元等。