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《財閥家的小兒子》五星爆紅零食 與宋仲基同款開吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全新口味上市，圖為Aroma Truffle黑松露煙燻洋芋片。圖／Aroma Truffle提供
全新口味上市，圖為Aroma Truffle黑松露煙燻洋芋片。圖／Aroma Truffle提供

近期韓網熱議復仇劇《財閥家的小兒子》由韓劇男神宋仲基出演，旋即奪下年度收視冠軍寶座。劇中宋仲基的絕佳搭檔在慶祝勝利與討論投資項目時，屢次開吃Aroma Truffle黑松露洋芋片，深陷於黑松露的魅力中停不下來，同款洋芋片全亞洲更已銷售突破百萬包。

今年歲末，Aroma Truffle帶著全新風味「黑松露煙燻洋芋片」華麗登場，以純手工方式100%燃燒燻製山核桃木，讓其獨特香氣附著於厚切波浪洋芋片上，並將頂級義大利黑松露、槲寄生手動攪拌，融合馥郁木質調香氣於其中，創新口味於台灣獨家官方電商平台販售，售價295元。

此外，因應歲末歡聚派對需求漸增，Aroma Truffle同步推出多款與劇中相同派對零食組合，即起祭出韓劇組合優惠，包含尹炫優最愛優惠價840元、復仇之路必備優惠價1,375元等。

由韓劇男神宋仲基出演的熱議話題復仇劇《財閥家的小兒子》引爆韓網熱議，收視率更於世界盃足球冠軍賽期間衝出24.9%收視率，空降2022韓劇收視冠軍，成為年底大黑馬。劇中尹炫優（宋仲基 飾）開外掛設下圈套獲得百億秘密資金，與夥伴慶祝時便以Aroma Truffle黑松露洋芋片作為勝利零食搭配，他在劇中直言，喜愛黑松露洋芋片勝過於享用別人擺好的飯菜。

Aroma Truffle跨領域進攻廚房料理，推出黑松露迷迭香橄欖油與黑松露海鹽。圖／Aroma Truffle提供
Aroma Truffle跨領域進攻廚房料理，推出黑松露迷迭香橄欖油與黑松露海鹽。圖／Aroma Truffle提供
歲末歡聚派對輕鬆上桌，Aroma Truffle推出多款豐富組合。圖／Aroma Truffle提供
歲末歡聚派對輕鬆上桌，Aroma Truffle推出多款豐富組合。圖／Aroma Truffle提供

兒子 零食 派對

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