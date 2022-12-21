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媽祖加持！仕高利達聯名新港奉天宮 推出2023春節禮盒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣仕高利達團隊攜春節禮盒，親赴嘉義新港奉天宮過爐祈福。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣仕高利達團隊攜春節禮盒，親赴嘉義新港奉天宮過爐祈福。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2023是癸卯年，從曆法來看癸為水、卯為木，水木相生，生生不息。對品味之仕而言，生命之水——蘇格蘭威士忌，絕對是迎接水兔年到來的最佳獻禮。仕高利達蘇格蘭威士忌特別在兔年推出與嘉義新港奉天宮聯名的「仕高利達2023春節禮盒」，精選「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」和「仕高利達金牌」等三支屢在國際烈酒與葡萄酒大賽 （IWSC）、國際烈酒競賽（ISC）中奪獎的人氣佳釀，搭配獨家設計並過爐祈福的「仕高利達X嘉義新港奉天宮」的聯名錢母，希望大家錢兔似錦、幸福滿滿。

「仕高利達12年」瓶中每一滴酒液，皆選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」釀製而成的頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。沉穩的琥珀色澤更凸顯其的絕佳酒質。

「仕高利達金雪莉」酒體在嚴選西班牙初次Oloroso 雪莉桶中陳釀，讓帶有天然蜂蜜的香氣以及滑順口感的金黃酒體，完美詮釋蘇格蘭威士忌結合西班牙雪莉桶的極致風味。入喉後，蜂蜜麥芽風味擴散包覆每一個味蕾，微辛帶甜的花果風味唇齒留香，勾勒出滑順絕美、令人難以抵擋其香醇。

「仕高利達金牌」則選用高比例麥芽原酒調製，由首席調酒團隊傳承百年工藝、完美比例勾兌而成，被公認為蘇格蘭高地區威士忌的代表作。金黃琥珀色酒液在橡木桶的熟成孕育下，陳釀出濃郁蜂蜜香氣，入喉後微甜滑順，風味眾所推崇、備受肯定。

「仕高利達12年」亮藍色禮盒錢母象徵事業成功、「仕高利達金雪莉」鮮橘色禮盒錢母象徵健康平安、「仕高利達金牌」金黃色的禮盒錢母則含有財運滾滾來之意，可貴的是每一枚錢母皆由專人送往新港奉天宮過爐祈福，大費周章只為讓每位消費者在新春之際獲得滿滿財運與祝福。

「仕高利達12年」建議售價790元。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「仕高利達12年」建議售價790元。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
仕高利達2023春節禮盒中的每一枚錢母，皆由專人送往新港奉天宮過爐祈福。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
仕高利達2023春節禮盒中的每一枚錢母，皆由專人送往新港奉天宮過爐祈福。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「仕高利達金雪莉」建議售價550元。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「仕高利達金雪莉」建議售價550元。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「仕高利達金牌」建議售價480元。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「仕高利達金牌」建議售價480元。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新港奉天宮 蘇格蘭 金牌

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