快訊

馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是複合店 全家開出首家咖啡廳Let’s Café Plus

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家創超商之先，於台北市中山區開出咖啡廳「Let’s Café Plus」品牌體驗店。記者林海／攝影
全家創超商之先，於台北市中山區開出咖啡廳「Let’s Café Plus」品牌體驗店。記者林海／攝影

超商銷售咖啡創造「黑金」商機，全家Let’s Café推出16年，至今每年銷售達1.6億杯，每年創造60億元業績後，決定創超商之先開出咖啡廳「Let’s Café Plus」品牌體驗店。

Let’s Café Plus位於台北市中山區，共有30個座位，主打冰滴、調酒咖啡、氣泡咖啡等職人級咖啡飲品，加上現做輕食與甜點，客單價約150~200元，全家表示，業績目標每年要在1000萬元以上，如果市場反應好，也會持續尋找適合地點開出第二店。

全家表示，2017年率先推出100%單一產區咖啡、隨買跨店取的便利創新寄杯模式後，成功吸引咖啡饕客，此次累積多年咖啡經驗與日本咖啡大廠UCC技術指導，開出Let’s Café Plus，並導入快訂、快付、快送等便捷服務，透過集團資源深度整合，讓Let’s Café Plus成為新的咖啡體驗空間。

全家創超商之先，於台北市中山區開出咖啡廳「Let’s Café Plus」品牌體驗店。記者林海／攝影
全家創超商之先，於台北市中山區開出咖啡廳「Let’s Café Plus」品牌體驗店。記者林海／攝影

咖啡廳 業績 超商

延伸閱讀

統一超 強攻精品咖啡市場

每杯150元！7-ELEVEN開賣阿里山豐山藝伎咖啡 雙北18家門市限定

喝咖啡有益心血管健康，但要喝對才有用！「滴漏、熱水煮、濾壓壺」哪種好？研究解答

「財富自由」不再只是口號！從職業選擇開始，累積價值，步入千萬年薪

相關新聞

經典與現代融合！日本植鞣FOLIO2.0短夾升級回歸 收納超乎想像

日本募資屢創千萬佳績，經典植鞣皮夾Tidy同源品牌Folio短夾升級回歸，再現流行獨到品味，皮革保有時尚老化特色外，每一件短夾擁有獨一無二紋理，雖然是量產商品但能讓使用者根據與皮革相處的默契，辨別出自身短夾，設計團隊也順應現代消費習慣，將皮夾再次輕巧輕量化，長度僅有10.5cm寬8.5cm相較前一代縮小1.5cm，以便男士隨手放入口袋，女性隨心收入小包包中。

媽祖加持！仕高利達聯名新港奉天宮 推出2023春節禮盒

2023是癸卯年，從曆法來看癸為水、卯為木，水木相生，生生不息。對品味之仕而言，生命之水——蘇格蘭威士忌，絕對是迎接水兔...

不是複合店 全家開出首家咖啡廳Let’s Café Plus

超商銷售咖啡創造「黑金」商機，全家Let’s Café推出16年，至今每年銷售達1.6億杯，每年創造60億元業績後，決定...

Google評論落伍了！MZ世代靠Instagram、TikTok找餐廳

受新冠疫情洗禮後，國內餐飲市場將會如何發展？餐飲業主又該如何因應？518熊班觀察後疫情餐飲市場變化後表示，疫後雖然人潮回...

體驗鹽水蜂炮

「鹽水蜂炮」是台灣獨特傳統活動，聯合報系有行旅推出台灣祭典系列「鹽水蜂炮」旅程，蜂炮施放全程有專屬安排，讓旅人遠離群眾到...

每杯150元！7-ELEVEN開賣阿里山豐山藝伎咖啡 雙北18家門市限定

台灣人超愛喝咖啡，一年800億的黑金商機讓超商積極搶攻市場，紛紛推出更多樣化的咖啡品牌吸引消費者目光。7-ELEVEN近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。