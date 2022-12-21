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不是複合店 全家開出首家咖啡廳Let’s Café Plus
超商銷售咖啡創造「黑金」商機，全家Let’s Café推出16年，至今每年銷售達1.6億杯，每年創造60億元業績後，決定創超商之先開出咖啡廳「Let’s Café Plus」品牌體驗店。
Let’s Café Plus位於台北市中山區，共有30個座位，主打冰滴、調酒咖啡、氣泡咖啡等職人級咖啡飲品，加上現做輕食與甜點，客單價約150~200元，全家表示，業績目標每年要在1000萬元以上，如果市場反應好，也會持續尋找適合地點開出第二店。
全家表示，2017年率先推出100%單一產區咖啡、隨買跨店取的便利創新寄杯模式後，成功吸引咖啡饕客，此次累積多年咖啡經驗與日本咖啡大廠UCC技術指導，開出Let’s Café Plus，並導入快訂、快付、快送等便捷服務，透過集團資源深度整合，讓Let’s Café Plus成為新的咖啡體驗空間。
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