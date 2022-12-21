不是複合店 全家開出首家咖啡廳Let’s Café Plus

日本募資屢創千萬佳績，經典植鞣皮夾Tidy同源品牌Folio短夾升級回歸，再現流行獨到品味，皮革保有時尚老化特色外，每一件短夾擁有獨一無二紋理，雖然是量產商品但能讓使用者根據與皮革相處的默契，辨別出自身短夾，設計團隊也順應現代消費習慣，將皮夾再次輕巧輕量化，長度僅有10.5cm寬8.5cm相較前一代縮小1.5cm，以便男士隨手放入口袋，女性隨心收入小包包中。

2022-12-21 10:30