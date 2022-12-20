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最繁複的雙桶工藝 亞伯樂雙重雙桶18年與16年問世

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
亞伯樂經典雙桶最高年份「16年雙桶」（3,080元）（左）與雙雪莉桶過桶的「18年雙桶」（3,980元），以最繁複的雙桶工藝，為台灣威士忌市場帶來雙重震撼。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯樂經典雙桶最高年份「16年雙桶」（3,080元）（左）與雙雪莉桶過桶的「18年雙桶」（3,980元），以最繁複的雙桶工藝，為台灣威士忌市場帶來雙重震撼。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌精品工藝品牌亞伯樂（Aberlour），推出全新品牌宣言「越懂得．越值得」，源於酒廠始終秉持小批次慢作精神，不僅對於造酒傳統的堅持，亞伯樂更以經典雙桶熟成工藝聞名，這次亞伯樂磅礴鉅獻兩款雙桶全新作品——雙重雙桶重雪莉18年、經典雙桶16年，以最繁複的雙桶工藝，為台灣威士忌市場帶來雙重震撼。

為了追求更細緻的雙桶平衡和重雪莉風味，亞伯樂「18年雙桶單一麥芽威士忌」在曾經歷經大火的亞伯樂酒廠中，選用僅存的珍稀老酒桶藏，以極為罕見的繁複工序，小批次手工產出最精緻的酒液，徹底展現酒廠工藝的繁藝之巔。

亞伯樂「18年雙桶單一麥芽威士忌」遵循酒廠傳統工藝，先於西班牙Oloroso雪莉桶與美國波本桶各自靜置完整熟陳 18年時光，予以100％雙桶勾兌後，再於初次Oloroso雪莉桶與PX雪莉桶進行雙雪莉桶過桶，完美在亞伯樂經典雙桶平衡風味之上，極致演繹令味蕾驚艷的雙重雙桶重雪莉豐厚層次。

歷經雙重雪莉過桶繁序，亞伯樂「18年雙桶單一麥芽威士忌」以迷人的琥珀色澤擄獲矚目眼光，細細嗅聞便能感受到PX雪莉桶與Oloroso雪莉桶各自捎來飽滿的葡萄乾氣息交織沉穩的甘草香氣，在味蕾感官上更是能在亞伯樂經典的細緻平衡口感中，感受到深邃濃郁的雪莉風範，由杏子、巧克力葡萄乾、肉豆蔻、甘草主導之下，縈繞出深色水果熟成的甜美尾韻。

此外，榮獲超過50面國際烈酒大獎的亞伯樂「16年雙桶單一麥芽威士忌」，以酒廠經典雙桶工藝最高年份之姿，瓶瓶限量小批次手工慢作，首次鉅獻台灣品飲者。以手工奢選珍稀西班牙Oloroso雪莉桶，與高比例初次裝填美國波本桶，堅守雙桶完整年份熟成，成就100%完美勾兌工藝，醞釀層次多變卻細緻迷人的平衡口感。

品鑑亞伯樂「16年雙桶單一麥芽威士忌」時，首先能嗅聞到濃郁的花香與甜熟的葡萄乾香氣，並帶著些微堅果辛香料味；當酒液進入舌尖緩慢入喉後，能夠鮮明深刻地感受甜美滑順飽滿口感，李子的香氣更捎來一絲清新，完美映襯溫暖的橡木桶氣息。迷人的辛香料尾韻，更為雪莉桶與波本桶完美交會的雙桶饗宴，寫下最為悠長雋永的句點。

亞伯樂堅信最甜美豐厚的收穫，都來自最繁複漫長的考究。在造酒工藝上，亞伯樂嚴循古法，強調自嗅桶、選桶、蒸餾、裝桶、熟成至裝瓶，都堅守小批次手工生產完成。無與倫比的絕妙平衡風味，征服無數威士忌權威的挑剔味蕾，橫掃超過160面國際金獎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 蘇格蘭

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