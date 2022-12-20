賀世足奪冠！橡木桶洋酒旗下阿根廷品牌 期間限定69折

為慶祝阿根廷奪下2022卡達世界盃冠軍，全國最大專業洋酒代理商橡木桶洋酒宣布，近日將推出旗下所代理的兩個阿根廷葡萄酒品牌——諾頓（NORTON）與路易基．博士家（LUIGI BOSCA）期間限定69折優惠，優惠期限至2022年12月31日為止。

諾頓酒莊於1895年由英國人Edmund James Palmer Norton創立，他原本是一名工程師，從英國至阿根廷協助建造連接阿根廷與智利的第一條鐵路。該酒莊在1898年由施華洛世奇集團（Swarovski）收購，自此正式成為該集團的一員。

路易基．博士家酒莊於1901年由路易基．博士（Leoncio Arizu）在阿根廷門多薩（Mendoza）省創立，是當地最具代表性的酒莊之一，也是阿根廷設國宴款待日本皇室貴賓必備用酒。

此外，迎接2023金兔年到來，橡木桶洋酒推出百款世界級限量酒禮，搭配超優惠的新春特價，全方位滿足市場送禮需求。身為來年生肖主角的「兔」，也以全新風貌化身頂級珍釀與消費者見面；其中「英國勞德22年白金雪莉蘇格蘭威士忌兔年限定版禮盒」，瓶身採用以白兔為形象的手繪藝術設計，搭配精緻質感的同款堅固禮盒，成為今年春節熱門送禮選項。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「向來上市就搶購一空的知名威士忌品牌限定禮盒，相較起其他通路，橡木桶有堅強的代理實力與足夠的庫存量，即便是供應短缺的情況下，依舊能讓消費者搶先預購收藏；亦可依需要加購禮盒組成獨具個人風格的客製化酒禮，更有最專業的門市人員，為您打點送禮大小事。」

在熱門禮盒方面，還有橡木桶洋酒新代理的來自羅斯柴爾家族、並隸屬於五大酒莊之一的木桐堡、全球每六秒賣出一瓶的波爾多品牌「摩當卡地（Mouton Cadet）」酒款——「法國摩當卡地波爾多丘精選紅葡萄酒」。精選波爾多丘100%梅洛葡萄釀造，並獲高環境價值認證標章，媲美右岸頂級表現；酒液散發出成熟的紅莓以及黑莓香氣，結構均衡、氣質突出；尾韻並帶有辛香料的風格，酒體的單寧則強勁有力，魅力別具一格。

另外還有五度被IWSC譽為全美最佳酒廠的「黑馬酒莊」、暢銷數百國家的百萬箱俱樂部成員「雷伯五號」、名流時尚晚宴必備的香檳之王「羅斯柴爾家族香檳」、擁有百年歷史且獲獎無數的「天頂」、被世界一流品酒師讚譽為「登峰造極藝術結晶」的「勞德Lauder's」等等，款款都是極具品牌特色的優質禮讚，無論是送禮私藏，或是聚會搭餐都很適合。

凡橡木桶洋酒會員不限金額品項，只要消費即可享有15公里範圍的免費外送服務。更多佳節超優惠活動可瀏覽官網https://www.drinks.com.tw/。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康