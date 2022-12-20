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每杯150元！7-ELEVEN開賣阿里山豐山藝伎咖啡 雙北18家門市限定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2023年1月10日前凡購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得Godiva 72%黑巧克力盒。圖／7-ELEVEN提供
2023年1月10日前凡購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得Godiva 72%黑巧克力盒。圖／7-ELEVEN提供

台灣人超愛喝咖啡，一年800億的黑金商機讓超商積極搶攻市場，紛紛推出更多樣化的咖啡品牌吸引消費者目光。7-ELEVEN近年積極推動差異化精品咖啡市場經營，陸續推出「CITY PRIMA」、「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」雙高端精品咖啡品牌，目前CITY PRIMA已拓展逾5,700間門市，並積極支持在地農民、永續共好，自12月28日起再度限量推出1,500杯「阿里山豐山藝伎咖啡」，而「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」更首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍推出「CUPPING冠軍咖啡豆」，搶攻精品咖啡市場，預計帶動相關業績成長2成。

今年CITY PRIMA首度攜手在地青農，與2021年阿里山咖啡菁英交流賽藝伎組入圍獲選莊園合作，限量推出1,500杯「阿里山豐山藝伎咖啡」，鑑賞價每杯150元，限定雙北18家精品咖啡門市販售。而這次特別選用「水洗+蜜處理」處理法的咖啡豆，打造純淨且優雅的風味，入口有桑葚甜香、黑醋栗味蕾，而尾韻則有黑巧克力的香濃，讓民眾輕鬆嚐鮮擁有咖啡界香檳美譽的藝伎咖啡。

另外，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」率通路之先，首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，耗時超過半年共同研發「CUPPING冠軍美式」、「CUPPING冠軍拿鐵」、「CUPPING冠軍典藏咖啡豆」共3款Cupping冠軍咖啡系列，售價每杯70元起，即日起至2023年1月10日前凡購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得Godiva 72%黑巧克力盒，數量有限，售完為止。

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」目前全台共有19家店，與一般店舖不同的是設有專屬吧台與座位區，以及通過認證的咖啡師親自服務，除了義大利機器手臂手沖機以及客製拉花服務外，還有「磨豆神機」封號的德國Mahlkonig賓士級磨豆機等，能將咖啡豆研磨出更均勻的萃取風味，堅持提供最高品質精品咖啡風味，滿足咖啡饕客的多元需求。

12月23日起至2023年1月3日活動期間購買任1杯飲品即贈幸福拉花免費體驗乙次。圖／7-ELEVEN提供
12月23日起至2023年1月3日活動期間購買任1杯飲品即贈幸福拉花免費體驗乙次。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA積極支持在地農民、永續共好，自12月28日起限量推出1,500杯「阿里山豐山藝伎咖啡」。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA積極支持在地農民、永續共好，自12月28日起限量推出1,500杯「阿里山豐山藝伎咖啡」。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」率通路之先，自即日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」率通路之先，自即日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 阿里山 巧克力

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