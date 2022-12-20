搶脫口罩商機還能更美！亞曼尼、YSL推唇膏2023年新色

隨著戶外脫口罩的政策放寬，也明顯刺激到唇膏口紅的銷量，讓更多品牌推出新品與新色，亞曼尼熱賣的奢華絲緞訂製唇膏，在2023年推出全新6色，展現女人的多種面貌；YSL在2023年推出全新的奢華緞面釉惑唇膏，加入罌粟花植萃，加倍滋潤與顯色，共有11色。

亞曼尼觀察當代女性，充滿可柔可剛的性格，也代表女性的獨立風格，因此奢華絲緞訂製唇膏推出全新6色，展現出女人的多樣性，並邀來好萊塢女星泰莎．湯普森詮釋多種風格。

6款新色包括展現出女性柔美的溫柔裸粉色，#109曖昧杏粉是曖昧的裸感粉紅色，#110溫婉琥珀則有清冷感，也有些溫暖的香甜杏仁牛奶氣息，一擦上就飄仙氣；展現女性霸氣的氣勢紅棕色，包括有#206冷冽磚紅為經典的棕紅色調，凸顯女性的自信光芒，#203率性可可則是摩卡焦糖色，展現出神秘與個性；官網有讀賣#304寄情甜橙，是明亮的甜美珊瑚色， #507焰火玫瑰為展現高級感的火熱辣椒色。

同樣強打唇膏的YSL，推出全新的奢華緞面釉惑唇膏，加入罌粟花植萃，以及聚色薄膜科技，擦上唇膏，又如同唇部精華，還能有濃郁、發色的光澤感，包裝上除了經典黑色，還加上金色腰帶，拿出來補妝時展現性感魅力。