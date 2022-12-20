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搶脫口罩商機還能更美！亞曼尼、YSL推唇膏2023年新色

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
YSL推出全新奢華緞面釉惑唇膏／1,550元。圖／YSL提供
YSL推出全新奢華緞面釉惑唇膏／1,550元。圖／YSL提供

隨著戶外脫口罩的政策放寬，也明顯刺激到唇膏口紅的銷量，讓更多品牌推出新品與新色，亞曼尼熱賣的奢華絲緞訂製唇膏，在2023年推出全新6色，展現女人的多種面貌；YSL在2023年推出全新的奢華緞面釉惑唇膏，加入罌粟花植萃，加倍滋潤與顯色，共有11色。

亞曼尼觀察當代女性，充滿可柔可剛的性格，也代表女性的獨立風格，因此奢華絲緞訂製唇膏推出全新6色，展現出女人的多樣性，並邀來好萊塢女星泰莎．湯普森詮釋多種風格。

6款新色包括展現出女性柔美的溫柔裸粉色，#109曖昧杏粉是曖昧的裸感粉紅色，#110溫婉琥珀則有清冷感，也有些溫暖的香甜杏仁牛奶氣息，一擦上就飄仙氣；展現女性霸氣的氣勢紅棕色，包括有#206冷冽磚紅為經典的棕紅色調，凸顯女性的自信光芒，#203率性可可則是摩卡焦糖色，展現出神秘與個性；官網有讀賣#304寄情甜橙，是明亮的甜美珊瑚色， #507焰火玫瑰為展現高級感的火熱辣椒色。

同樣強打唇膏的YSL，推出全新的奢華緞面釉惑唇膏，加入罌粟花植萃，以及聚色薄膜科技，擦上唇膏，又如同唇部精華，還能有濃郁、發色的光澤感，包裝上除了經典黑色，還加上金色腰帶，拿出來補妝時展現性感魅力。

全部共11色，其中主打#1971流言緋語，是釉光棕紅色，有著高級感，#10赤裸對決是杏仁奶茶色，溫柔且能展現氣質，#07啡冷偏見則是很多人喜愛的摩卡棕，非常百搭，最後#08無邪紅橙，有種桂花清茶色，還能讓黃皮膚顯白。2023年1月1～31日，凡購買2支唇膏（內含1支奢華緞面釉惑唇膏），送限量化妝包。

亞曼尼奢華絲緞訂製唇膏，推出全新6色。圖／亞曼尼提供
亞曼尼奢華絲緞訂製唇膏，推出全新6色。圖／亞曼尼提供
亞曼尼與YSL，都推出新唇膏或新色。圖／品牌提供
亞曼尼與YSL，都推出新唇膏或新色。圖／品牌提供
YSL推出全新奢華緞面釉惑唇膏，共有11色。圖／YSL提供
YSL推出全新奢華緞面釉惑唇膏，共有11色。圖／YSL提供
YSL推出全新奢華緞面釉惑唇膏／1,550元。圖／YSL提供
YSL推出全新奢華緞面釉惑唇膏／1,550元。圖／YSL提供
亞曼尼奢華絲緞訂製唇膏試色。圖／亞曼尼提供
亞曼尼奢華絲緞訂製唇膏試色。圖／亞曼尼提供

YSL 珊瑚 口罩

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