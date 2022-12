睽違已久的韓劇女王宋慧喬主演的新劇《黑暗榮耀》(The Glory)將於年底於NETFLIX播出。身為Chaumet品牌大使的宋慧喬稍早出席新劇發表會,以一身簡約的黑白服裝,堆疊搭配Chaumet Bee My Love及Torsade de Chaumet系列珠寶,在極簡的黑白色調上,以18K白金和璀璨鑽石襯托她知性成熟的魅力。而今年稍早,為詮釋劇中角色而剪短的及肩長度中短髮,如今也已經留長,回復到充滿女人味的大波浪長髮,與今夏清新的少女氣息相當不同,即使與出訪巴黎時配戴相同系列的珠寶,展現品牌大使的多變魅力。 宋慧喬在記者會上依舊是全場焦點。圖/Netflix提供 Bee My Love 18K白金手環,17萬2,000元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金2.5毫米半鑲鑽戒指,78,200元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金2.5毫米鑲鑽戒指,13萬5,000元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金2.5毫米戒指,30,800元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金鑲鑽3.5毫米戒指,75,100元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金鑲鑽手環,34萬3,000元。圖/CHAUMET提供 Torsade de Chaumet鉑金戒指,75,100元。圖/CHAUMET提供