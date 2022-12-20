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調酒控注意！沛綠雅 X 裸鑽限量開賣 在家秘製創意特調

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「世界50最佳酒吧」官方贊助聯名的「裸鑽初次雪莉桶威士忌 X Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」即起限量開賣。圖／沛綠雅提供
「世界50最佳酒吧」官方贊助聯名的「裸鑽初次雪莉桶威士忌 X Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」即起限量開賣。圖／沛綠雅提供

歡喜迎兔年，各式創意聯名禮盒紛出爐，「世界50最佳酒吧」官方贊助聯名的「裸鑽初次雪莉桶威士忌 X Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」，今(12/20)起於全台家樂福、愛買、大潤發與全聯、7-ELEVEN、全家等指定門市限量販售，售完為止，在家就能秘製清爽又奔放的高品質Highball、各式創意調酒，隨時隨地、即調即飲。

廣受全球品飲人士喜愛的Highball，起源眾說紛紜，繼19世紀Highball風潮席捲英美、日本及世界各國，擄獲不少死忠飲迷，其以威士忌為基底，加上氣泡綿密的氣泡水，成就這款世界知名經典調酒。

打造一杯高品質Highball，「氣泡水」的選擇是決勝關鍵，「水中香檳」沛綠雅氣泡天然礦泉水，豐富綿密圓潤氣泡，能與裸鑽初次雪莉桶威士忌完美結合，強勁提引出裸鑽雪莉醇厚濃郁的果乾、蘋果焦糖等果香，迸發飽滿香氣，溫厚的肉桂巧克力後韻，餘韻無窮。另外，像是與威士忌調配的Whis-Per，也是上個世紀初的指標性調酒，沛綠雅氣泡天然礦泉水也適合搭配不同香草鮮果，調製各種酒精、無酒精飲品。

沛綠雅及裸鑽雪莉為「世界50最佳酒吧」官方指定用酒及合作夥伴，雙方首次跨界合作，同時也是全球唯一一款「世界50最佳酒吧」合作夥伴聯名禮盒，內容包括「裸鑽雪莉700ml+50ml小樣酒」、「Perrier沛綠雅原味鋁罐氣泡礦泉水」250ml一瓶（限指定菸酒專賣店獨賣），或是連鎖賣場通路所搭配的Perrier沛綠雅官網折價券100元。盒中也附有多款創意調酒酒譜。

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