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Foo Tokyo聯手JR東日本大飯店台北 100%真絲睡衣帶回家

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
選擇Foo Tokyo品味尊寵住房專案，入住JR東日本大飯店台北總統套房，專案價格128,000元。圖／JR東日本大飯店台北提供
選擇Foo Tokyo品味尊寵住房專案，入住JR東日本大飯店台北總統套房，專案價格128,000元。圖／JR東日本大飯店台北提供

JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌─JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)，與來自日本東京輕奢設計品牌Foo Tokyo首次合作，即日起推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」，專案價格68,000元起，品牌最為暢銷的100%真絲睡衣也首度抵台，搭配專案免費送。

來自日本東京的奢華品牌Foo Tokyo，以提供高質感的睡衣、家居服、頂級毛巾、嬰兒用品和生活設計單品，廣受各界好評，近年更與日本六本木RESTIR設計師高級時裝選品店、John Masters organics、巴黎MAISON ET OBJET設計展覽會、京都五星酒店、日本私⼈機艙合作；品牌最為暢銷的100%真絲睡衣，採用頂級特殊絲綢經日本縫紉匠人的特殊手技，展現如膚觸般完美無縫，柔滑細膩，溫和低敏，成為貴婦名媛與藝人明星的御用首選。

JR東日本大飯店台北與Foo Tokyo即日起至2023年3月31日合作推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」，提供景隅套房、皇家套房及頂級總統套房等方案，專案價格自68,000元至128,000元不等。27坪大的景隅套房有獨立客廳與寢室，皇家套房39坪擁有獨立客廳、餐廳及寢室，特別是平日難以窺見的總統套房也開放，提供足夠容納10人以上的客廳及獨立廚房。

此外，入住「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」附贈兩套Foo Tokyo 100%真絲睡衣經典款(每件售價28,200元)、巴黎之花香檳Perrier-Jouët Grand Brut 750ml乙瓶、可享用行政酒廊禮遇，下午5點至7點Happy Hour時段提供啤酒、紅白酒，及特選清酒飲料暢飲，及翌日Brillant鉑麗安全日餐廳早餐兩客。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

JR東日本大飯店台北與日本東京輕奢品牌Foo Tokyo合作推出住房專案。圖／JR東日本大飯店台北提供
JR東日本大飯店台北與日本東京輕奢品牌Foo Tokyo合作推出住房專案。圖／JR東日本大飯店台北提供

日本 套房 品牌

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