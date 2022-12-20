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黑暗蘿莉「Wednesday」漆皮紅底鞋 邵雨薇文青風演繹

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
邵雨薇（右）與《Wednesday》中的Jenna Ortega，不約而同穿上了Christian Louboutin的瑪莉珍鞋，各展黑暗蘿莉或氣質文青的殊異風格。圖／翻攝自 IG @ 1989ivyshao、netflix（合成圖）
邵雨薇（右）與《Wednesday》中的Jenna Ortega，不約而同穿上了Christian Louboutin的瑪莉珍鞋，各展黑暗蘿莉或氣質文青的殊異風格。圖／翻攝自 IG @ 1989ivyshao、netflix（合成圖）

略帶黑暗屬性的人事物，總能引發人們心中的奇趣聯想。由《阿達一族》延伸而出的影集《星期三》（Wednesday）正在串流影音平台Netflix熱映中，連帶讓飾演Wednesday Addams一角的女演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）受到熱切關心。

在《Wednesday》影集第四集中，由珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）演出的Wednesday Addams的自創了一曲「殭屍舞」舞步，除讓人驚艷其怪誕魅力，連帶其穿上的鞋履也成意外亮點，並在近日為新生代女星邵雨薇造型使用，成為兩人的意外共同之處。原來這款鞋履出自有「紅底鞋之王」之稱的鞋履精品品牌Christian Louboutin之手，名稱則為「Miss Jane」瑪莉珍鞋，其靈感來自T字帶涼鞋，加上5.5公分高的梯形鞋跟，並成為好走、好搭的經典設計。

近日邵雨薇也在個人IG上秀出一組復古造型，將Christian Louboutin的漆皮瑪莉珍鞋，與復古風獵裝、深色長裙和黑色包款，巧妙組合搭配。圖／翻攝自 IG @ 1989ivyshao
近日邵雨薇也在個人IG上秀出一組復古造型，將Christian Louboutin的漆皮瑪莉珍鞋，與復古風獵裝、深色長裙和黑色包款，巧妙組合搭配。圖／翻攝自 IG @ 1989ivyshao

然而蘿莉風、娃娃鞋究竟該如何穿搭？除了珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）劇中的古典黑暗蘿莉造型外，近日邵雨薇也在個人IG上秀出一組復古造型，堪稱完美示範。只見邵雨薇在暈黃燈光的書店場景中，以腳上的Miss Jane的墨綠色漆亮皮款式，但搭配了較寬鬆的GUCCI獵裝、深色長裙與黑色miu miu小包，展現、氣質中帶甜美的當代文青風。黑色款或墨綠色款訂價皆為29,500元，可洽Christian Louboutin新光三越台北信義新天地A9期間限定店。

Miss Jane黑色漆皮瑪莉珍鞋，29,500元。圖／Christian Louboutin提供
Miss Jane黑色漆皮瑪莉珍鞋，29,500元。圖／Christian Louboutin提供
Miss Jane墨綠色瑪莉珍鞋，29,500元。圖／Christian Louboutin提供
Miss Jane墨綠色瑪莉珍鞋，29,500元。圖／Christian Louboutin提供

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