絕對要拍照！粉紅摩天輪現身信義區 還有燕麥奶冰淇淋
粉紅控要尖叫了！一座粉紅色的摩天輪，現身在台北信義區，由LUSH打造的粉紅Snow Fairy雪天使摩天輪，就在台北統一時代百貨2F露天廣場，還跟純素霜淇淋專門店Ice Gyaru聯手推出節日限定口味，讓大家感受濃濃的耶誕氣息。
LUSH即日起至12月25日進駐4foodie「Kreation」2022年聖誕美食樂園，主要特別是耶誕限定的Snow Fairy雪天使系列商品，為呼應整體氛圍，特別打造出粉紅摩天輪，一整個呈現超夢幻的質感，也是代表著集勇氣、自信和愛心於一身的雪天使，讓大家能夠開心歡慶迎接2023年。
LUSH的聖誕節雪天使Snow Fairy限定系列，主要希望帶來溫柔，也呼應品牌堅持的裸裝產品、打擊動物測試、100%素食主義與道德採購等，也推出多款禮盒讓大家挑選。
還跟全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋，包括有雪莓玫瑰、天使肉桂蘋果、雪天使綜合等口味，都以清甜的糖果香氣為靈感來源，也藉此鼓勵大家重視動物權益。
另外活動期間，將會贈送「Snow Fairy 雪天使聖誕派對 – 手作汽泡彈活動邀請卡」，憑此券即可在12月22、23日至Lush信義店報名參加聖誕限定商品「冰雪飛龍汽泡彈」手作活動，材料、參與費用全免。
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