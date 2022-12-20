快訊

中山女高樂旗隊寒流「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿 校方回應了

獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

失聯23天被救回！蔡依林恩師張勝豐怒揭「遭設局借300萬高利貸」

絕對要拍照！粉紅摩天輪現身信義區 還有燕麥奶冰淇淋

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋。圖／LUSH提供
全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋。圖／LUSH提供

粉紅控要尖叫了！一座粉紅色的摩天輪，現身在台北信義區，由LUSH打造的粉紅Snow Fairy雪天使摩天輪，就在台北統一時代百貨2F露天廣場，還跟純素霜淇淋專門店Ice Gyaru聯手推出節日限定口味，讓大家感受濃濃的耶誕氣息。

LUSH即日起至12月25日進駐4foodie「Kreation」2022年聖誕美食樂園，主要特別是耶誕限定的Snow Fairy雪天使系列商品，為呼應整體氛圍，特別打造出粉紅摩天輪，一整個呈現超夢幻的質感，也是代表著集勇氣、自信和愛心於一身的雪天使，讓大家能夠開心歡慶迎接2023年。

LUSH的聖誕節雪天使Snow Fairy限定系列，主要希望帶來溫柔，也呼應品牌堅持的裸裝產品、打擊動物測試、100%素食主義與道德採購等，也推出多款禮盒讓大家挑選。

還跟全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋，包括有雪莓玫瑰、天使肉桂蘋果、雪天使綜合等口味，都以清甜的糖果香氣為靈感來源，也藉此鼓勵大家重視動物權益。

另外活動期間，將會贈送「Snow Fairy 雪天使聖誕派對 – 手作汽泡彈活動邀請卡」，憑此券即可在12月22、23日至Lush信義店報名參加聖誕限定商品「冰雪飛龍汽泡彈」手作活動，材料、參與費用全免。

LUSH在信義區打造出粉紅摩天輪。圖／LUSH提供
LUSH在信義區打造出粉紅摩天輪。圖／LUSH提供
全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋。圖／LUSH提供
全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋。圖／LUSH提供
LUSH耶誕限定Snow Fairy雪天使系列商品。圖／LUSH提供
LUSH耶誕限定Snow Fairy雪天使系列商品。圖／LUSH提供
LUSH耶誕限定Snow Fairy雪天使系列商品。圖／LUSH提供
LUSH耶誕限定Snow Fairy雪天使系列商品。圖／LUSH提供
LUSH在信義區打造出粉紅摩天輪。圖／LUSH提供
LUSH在信義區打造出粉紅摩天輪。圖／LUSH提供
全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋。圖／LUSH提供
全台首間燕麥奶純素霜淇淋專門店Ice Gyaru合作，推出Snow Fairy雪天使霜淇淋。圖／LUSH提供

統一時代百貨 愛心 聖誕節

延伸閱讀

台中麗寶樂園跨年夜 330秒煙火秀迎新年

魚鱗萃取膠原蛋白加萬壽菊口味冰淇淋上市 標榜低糖低脂

29元開吃全家巧克力霜淇淋！畬室聯名優惠天天免費領

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手畬室推「濃黑巧克力霜淇淋」！聯名巧克力飲、夾心土司同步上市

相關新聞

太突然！新莊人氣「日月香蛋糕店」即起歇業 草莓季也結束

太突然！新莊人氣蛋糕店「日月香蛋糕店」在19日無預警宣布，因原料供應不穩定，因此草莓季結束，同時「即日起開始歇業休息」，...

新莊饗饗訂位大當機！網氣訂位選項根本沒新莊 也有人一次搶到3天晚餐

知名「饗饗INPARADISE」吃到飽微風信義店以訂位超難訂聞名，位於新莊的新北宏匯i-Tower新分店於今(20)日搶先開放訂位，預計全店將於12月27日正式開幕；不少老饕今天上午開搶名額，不過有網友在臉書官網罵爆店家，表示訂位系統根本沒新莊選項。

好市多2022年上半年銷售排行曝光 不分類第一名讓人跌破眼鏡

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO出4張2022年上半年好市多各種分類的商品銷售排行，其中在不分類的第一名品項讓人跌破眼鏡，竟是這項商品奪冠。

搶脫口罩商機還能更美！亞曼尼、YSL推唇膏2023年新色

隨著戶外脫口罩的政策放寬，也明顯刺激到唇膏口紅的銷量，讓更多品牌推出新品與新色，亞曼尼熱賣的奢華絲緞訂製唇膏，在2023...

宋慧喬回歸浪漫長髮 宣傳新劇簡約造型疊戴珠寶成亮點

睽違已久的韓劇女王宋慧喬主演的新劇《黑暗榮耀》（The Glory）將於年底於NETFLIX播出。身為Chaumet品牌...

Foo Tokyo聯手JR東日本大飯店台北 100%真絲睡衣帶回家

JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌─JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taip...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。