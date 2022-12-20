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必BUY明星年貨是它！黑橋牌熱銷款成長50% 買氣大爆發

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黑橋牌與國宴主廚廖家政攜手推出功夫年菜。圖／黑橋牌提供
黑橋牌與國宴主廚廖家政攜手推出功夫年菜。圖／黑橋牌提供

採購年貨的時間又將到來，肉品專家黑橋牌門市化身為年貨大街，集結各式年貨、年禮及年菜，其中，首推年禮以肝臘腸為主的「品饌禮盒」，以及春節限時限量推出的「鹹香香腸」，讓人入店有如搭上回憶列車，重溫往日時光。

每年以50%的銷售速度成長的肝臘腸，是黑橋牌明星年貨商品。其肝腸以優質豬腿肉與本土鴨肝長時間醃漬，臘腸則是豬腿肉以純58度高粱酒淹漬入味，經長時間低溫乾燥，黑橋牌強調，美味的關鍵在於堅持以時間堆疊出獨特風味。因應消費需求，即起除了在全台黑橋牌門市、網路可購買，也擴大至全台量販店，全聯則自2022年12月30日起提供販售。

另一款明星商品「鹹香香腸」，則以復刻美好時刻為概念，黑橋牌用8種辛香料，加入獨特的工序，展現難忘的懷念滋味。

至於全新推出的「品饌禮盒」，以熱銷商品肝臘腸為主角，可自由選搭如切片烏魚子、櫻花蝦干貝蘿蔔糕、有機鹽麴、琥珀干貝XO醬、梅子醬油露等，食材都可獨立成一道菜，搭配醬料更為年菜畫龍點睛。

此外，黑橋牌今年也禮聘曾參與國宴料理的主廚廖家政，攜手推出四道功夫年菜，分別為蒲燒豬棒腿、御廚海鮮羹、醃篤鮮和黃金蟲草肉骨茶，其中，「蒲燒豬棒腿」採用豬後蹄膀一部分、又稱「腱子骨」的部位，吃起來軟嫩帶有Q勁，搭配醬香十足的蒲燒醬，創意十足。而「御廚海鮮羹」，加有蝦仁、珠貝、蟹腿肉等海鮮，以文火費時燉煮，吃來鮮甜甘美，也是圍爐年夜菜必備。

長期積極投入公益的黑橋牌董事長陳春利，今年將「好心腸做好香腸」擴大至與喜憨兒聯名「福兔呈祥」春節禮盒，挑選人氣招牌零嘴：厚燒原味、蒜香兩種口味的條子肉乾，作為禮盒內容物，搭配喜憨兒與錦霞樓技術合作研製的烏金干貝XO醬；而禮盒由喜憨兒庇護工場組裝出貨，黑橋牌共同推廣，希望藉由雙強聯手，與民眾一同用好心腸行公益。

公益禮盒─福兔呈祥。圖／黑橋牌提供
公益禮盒─福兔呈祥。圖／黑橋牌提供
品饌禮盒。圖／黑橋牌提供
品饌禮盒。圖／黑橋牌提供
鹹香香腸。圖／黑橋牌提供
鹹香香腸。圖／黑橋牌提供

年貨大街 海鮮 年菜 春節

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